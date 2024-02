Toute la bibliothèque de Charles Darwin exposée en ligne

John van Wyhe, historien des sciences, travaille depuis 2002 sur une base de données universitaire entièrement consacrée à Charles Darwin. Il propose d'abord en ligne The writings of Charles Darwin on the web, prototype de ce que deviendra en 2006 Darwin Online. Aidé par de nombreux chercheurs et des institutions, van Wyhe gère aujourd'hui une ressource incontournable dans son domaine.

Darwin Online réunit en effet plusieurs centaines de milliers de pages de textes, des manuscrits numérisés, diverses images et illustrations, une bibliographie exhaustive du naturaliste britannique, mais aussi des lettres privées ou professionnelles du grand scientifique.

La plateforme vient d'atteindre un nouveau jalon dans son développement puisqu'elle permet désormais de consulter la bibliothèque de Charles Darwin, reconstituée d'après diverses sources. Il s'agit sans aucun doute de la photographie la plus précise possible des ressources réunies par le scientifique en son temps.

Pour preuve : longtemps, environ 1500 titres étaient connus comme des résidents de la collection de Darwin, mais le catalogue complet en compte finalement 7350, avec plus de 13.000 volumes au total.

Dans un souci d'exactitude très poussé, Darwin Online propose une page recensant l'intégralité de la bibliothèque, avec des liens pour accéder aux contenus eux-mêmes : 9500, en tout, de quoi se perdre dans les méandres d'une vie de lectures...

Ouverte au monde

La bibliothèque de Darwin permet de constater que celui-ci « n'était pas une figure isolée, travaillant en solitaire, mais plutôt un bâtisseur qui s'est appuyé sur le savoir et les découvertes scientifiques de milliers de personnes », souligne John van Wyhe. Si L'Origine des espèces, paru en 1859, donne l'impression d'une découverte fulgurante, il s'agit en réalité de l'aboutissement de nombreuses recherches, pas toutes menées par Darwin lui-même.

Sans trop de surprise, la bibliothèque du naturaliste renferme justement un certain nombre d'œuvres aux sujets scientifiques, biologiques ou géologiques. Il était aussi intéressé par les travaux sur les animaux en général, notamment ceux qui détaillent leur comportement, leur alimentation ou leur mode de reproduction.

D'autres titres révèlent les centres d'intérêt de Darwin, comme la philosophie, la psychologie et la religion, mais aussi l'histoire, les récits de voyage ou les langues. À ce titre, la bibliothèque supportait un grand nombre d'ouvrages en anglais, mais aussi en allemand, français, italien et néerlandais, danois, suédois ou en latin.

On trouve dans cette somme les jalons d'une existence, en commençant par A history of England (1821) d'Oliver Goldsmith, que Darwin reçut en guise de récompense pendant sa scolarité, jusqu'à Wives and Daughters, un roman d'Elizabeth Gaskell (1880), « un des préférés de Darwin et le dernier qui lui fut lu à voix haute ».

Parmi les incontournables, un article de l'ornithologue John James Audubon (1785-1851), dont l'influence sur Darwin n'est plus à prouver, mais aussi les philosophes John Stuart Mill et Auguste Comte. Des milliers de planches illustrées ont également été rassemblées par le naturaliste, notamment celles des Principles of geology (1830-1833) de Charles Lyell, ouvrage crucial pour sa réflexion scientifique.

Quelques articles valent enfin le détour, pour leurs titres particulièrement suggestifs : « La haine ou la sauterelle du Colorado », « L'anatomie du poulet à quatre pattes » ou encore « Les cochons d'Inde épileptiques »...

Photographie : Statue de Charles Darwin au Museum d'histoire naturelle de Londres (illustration, CGP Grey, CC BY 2.0)