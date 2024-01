Le “cinquième Beatles” et son roman inachevé sur John Lennon

Elle présente plus de 200 documents, tels que des lettres, des poèmes, des essais et cet ouvrage inachevé sur John Lennon, offrant un récit visuel des premiers jours du groupe en Angleterre et en Allemagne. Figurent notamment des missives échangées entre Sutcliffe, Lennon et leur cercle intime.

Une collection qui résonne avec l'esprit vibrant d'une certaine culture juvénile de Liverpool à la fin des années 1950 et au début des années 60.

La collection a été organisée par la sœur de Sutcliffe, Pauline, « pour mettre en avant son talent artistique au-delà de son association avec les Beatles ». Depuis le décès de cette dernière en 2019, c'est Diane Vitale qui gère la succession, et cherche à présent à vendre l'ensemble de la collection.

Des révélation dans ce roman inachevé ?

Au fil des années, la relation entre John Lennon et Stuart Sutcliffe a suscité de nombreuses conjectures parmi leurs proches et fans. Pauline Sutcliffe, dans son ouvrage The Beatles' Shadow (non traduit en français), cité par Express, déclare : « Pendant de longues années, j'ai été convaincue qu'ils entretenaient une relation sexuelle. J'ai choisi de me taire pour protéger ma mère de son vivant et par respect pour les convenances d'autrefois. »

À propos de Sutcliffe, John Lennon confiait : « J'avais une grande admiration pour Stu. Je comptais sur lui pour son honnêteté ; si Stu disait que quelque chose était bon, j'y croyais. » Le roman inachevé écrit par Stuart Sutcliffe sur John Lennon contient-il des révélations, ou des indices sur le sujet ? La Sutcliffe Estate entretient pour l'instant le mystère autour de ce texte...

Le « James Dean de Hambourg »

En tout cas, Stuart Sutcliffe rencontre John Lennon alors qu'ils sont tous deux étudiants en art à Liverpool. Après avoir rejoint Paul McCartney et George Harrison dans le groupe de skiffle, les Quarrymen, ce sont les deux premiers qui trouvent le nom des Beatles, inspiré de la Beat Generation et du groupe de Buddy Holly, The Crickets.

Stuart Sutcliffe accompagne les Beatles lors d'une résidence de concert dans un club de Hambourg. Là-bas, il rencontre Astrid Kirchherr, une habituée des concerts, dont il tombera amoureux. Cette dernière devient la photographe principale des premières années des Beatles.

Le groupe doit quitter le nord de l'Allemagne après une résidence tumultueuse - Paul McCartney et le batteur Pete Best ont été expulsés pour suspicion d'incendie criminel -, mais ils y retournent au printemps 1961. Fiancé à Astrid Kirchherr, Stuart Sutcliffe quitte les Beatles plus tard cette année-là pour s'installer à Hambourg, vivre avec elle et poursuivre ses études d'art.

Il meurt d'une hémorragie cérébrale à 21 ans seulement, en avril 1962. Malgré son jeune âge, il avait déjà accumulé un important corpus d'art visuel, principalement centré sur la peinture expressionniste abstraite.

Cette collection artistique, ainsi que des objets, dont une lettre de Sutcliffe où le nom des Quarrymen est barré et remplacé par "Beatals", sont à présent cédés par la Sutcliffe Estate.

« Devenue une charge »

Diane Vitale se dit « ouverte à diverses propositions, notamment la conservation de la collection en tant qu'ensemble ou sa distribution parmi des musées, des universités et des collectionneurs », dans le communiqué de la Sutcliffe Estate.

« Malgré sa valeur, la gestion de la succession est devenue une charge, ce qui a conduit à la décision de la vendre », ajoute-t-elle.

Ces œuvres sont actuellement stockées à East Hampton, à New York, et ont été prêtées à des musées tels que le Guggenheim de New York et le Rock and Roll Hall of Fame and Museum de Cleveland.

L'administratrice de ces archives a déclaré avoir reçu de nombreuses demandes depuis leur mise en vente le 23 janvier dernier.

Crédits photo : Rodhullandemu (CC BY-SA 4.0)