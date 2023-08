Vente de Montignac : une Encyclopédie originale cherche acquéreur…

La pièce maitresse est sans nul doute un exemplaire de l’Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines en 58 volumes de Denis Diderot et de Jean D’Alembert, daté de 1770-1780. Composé d’une reliure en veau porphyre (parsemée de taches colorées), cette édition corrige et complète le contenu de l’Encyclopédie parisienne.

Celle-ci est organisée par Fortunato Bartolomeo De Felice, encyclopédiste et éditeur d’origine italienne. Elle est notamment illustrée d’une planche de maquette (tome 1), de 1411 planches hors-textes (doubles ou dépliantes), de 11 feuillets de caractères d’imprimerie (tome 19) et d’un grand tableau plusieurs fois replié. Elle sera mise aux enchères le dimanche 20 août, et est estimée entre 16.000 et 18.000 €.

Pastaud / Cabinet Poulain.

Parmi les autres lots les plus attendus, la première édition typographique en deux volumes du Livre des Mutations ou Livre des Changes, connu sous le nom de Yi Jing ou Yi-King. Elle précède notamment de plus de 40 ans la première impression du texte en Chine.

Elle est l'une des œuvres les plus influentes et les plus importantes dans la culture chinoise, dans l'histoire de la pensée chinoise et dans la pensée mondiale, notamment pour sa conception avant-gardiste du calcul moderne. Le lot est estimé entre 15.000 et 20.000 €.

Livre des Mutations ou Livre des Changes (Pastaud / Cabinet Poulain)

Sera en outre proposé à la vente un recueil des divers costumes des habitants de Bordeaux et des environs de Lavigne jeune (1818-1819), estimé entre 9000 et 10.000 €. Il contient 32 planches, chacune accompagnée d’un feuillet explicatif, gravées par Le Roy et coloriées d’après les compositions du peintre lithographe et caricaturiste bordelais Philippe-Gustave, comte de Galard (1779-1841). La reliure est d’époque avec des fers spéciaux au dos.

Autre trouvaille, une édition du Vergier d’honneur nouvellement imprimée à Paris, datée de 1520, sera présentée. L’ouvrage est composé d’une première partie dans laquelle se trouve une chronique en prose et en vers d’André de La Vigne (poète rhétorique et secrétaire d’Anne de Bretagne) qui raconte l’expédition de Charles VIII en Italie (1595-1495). La seconde partie rassemble des pièces de la main du poète Octavien de Saint-Gelais (1468-1502), évêque d’Angoulême et secrétaire à la cour de Louise de Savoie. La valeur de l'ensemble devrait osciller entre 7000 et 8000 €.

Et pour finir cette liste non exhaustive des lots les plus attractifs : une collection complète des 79 numéros du Journal des dames (1912-1914) dont seulement 1278 exemplaires furent imprimés.

Le périodique de luxe a été fondé par Tommaso Antongini, secrétaire de Gabriele d’Annunzio, et le journaliste Jacques de Nouvion. Il offre un panorama de la mode française, avec des textes en édition originale d’Anatole de Montesquiou, Fernand Vandérem, la comtesse de Noailles, Jean Cocteau, ainsi que Henri Barbusse, pour ne citer qu’eux. L’illustration se compose de 186 planches gravées et coloriées au pochoir par Barbier, Martin, Brunelleschi, Wegener, Bakst, Boutet de Monvel, Brian par exemple. Prix pour l'ensemble, selon les estimations : entre 6000 et 7000 €.

Les acheteurs y trouveront également une édition du Capitaine de quinze ans (1896) de Jules Verne (illus. H. Meyer), l'édition originale de trois volumes de l'Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris en allant par la Grèce et revenant par l’Égypte, la Barbarie et l’Espagne (1811) de François René de Chateaubriand, ou encore un ensemble de 20 articles originaux de Marie Sklodowska, mieux connue sous le nom Marie Curie...

