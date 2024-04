De Ronsard à Montaigne : une collection du XVIe siècle aux enchères

Cette collection, composée de plus de 500 ouvrages et conservée jusqu'à présent par sa famille, sera mise aux enchères lors de trois ventes, la première ayant lieu le 19 juin 2024 et les deux suivantes courant 2025. Cette collection comprend des romans de chevalerie, des poètes de la Pléiade, ainsi que des œuvres de Montaigne, Rabelais, Marot et Villon.

Elle renferme également de rares ouvrages imprimés en caractères gothiques en français, des éditions originales et des éditions collectives de la littérature française, la plupart étant des exemplaires de choix alliant éditions précieuses et provenances prestigieuses.

La collection Bourdel, conservée par la famille depuis une centaine d'années, témoigne de la passion et de l'expertise de Jean Bourdel pour la littérature française du XVIe siècle. Chacune des trois ventes sera divisée en trois parties : les impressions gothiques, la poésie et la prose.

Les impressions gothiques

La vente mettra à l'honneur de rares impressions gothiques en français, comprenant des romans de chevalerie, des ouvrages historiques et des livres de courtoisie qui étaient en vogue jusqu'au milieu du XVIe siècle. Les collectionneurs pourront se plonger dans les exploits de héros légendaires, comme l'édition de 1510 de LHystoire et cronicque du noble et vaillant Baudouyn conte de Flandres lequel espousa le dyable (estimée entre 12.000 et 15.000 €) ou la première édition de Lespinette du ieune prince Conquerant le Royaulme de bonne renommee de Simon Bougouinc (estimée entre 20.000 et 25.000 €).

Ces romans de chevalerie seront accompagnés d'ouvrages sur l'amour courtois et la littérature populaire, comme la première édition française incunable de 1497 de La Nef des folz du monde de Sébastian Brandt (estimée entre 25.000 et 30.000 €) ; ou de plaquettes donnant des conseils de courtoisie, comme le Doctrinal des femmes mariées (estimé entre 6000 et 8000 €).

Simon BOUGOUINC, Lespinette du ieune prince Conquerant Le royaulme de bonne ;

Sébastian BRANDT, La nef des folz du monde renommee

Poésie

Les auteurs de la Pléiade sont également au centre de la bibliothèque Jean Bourdel, avec des ouvrages de Pierre de Ronsard, tels que la première édition collective de 1560 des Œuvres, estimée entre 35.000 et 45.000 €, ainsi que l'édition originale des Amours (estimée entre 20;000 et 25.000 €). Ils seront proposés aux côtés de l'édition originale de La Défense et illustration de la langue française de Joachim Du Bellay, estimée entre 8 000 et 10.000 €, ainsi que l'édition originale des Vers français d'Étienne de La Boétie, estimée entre 15.000 et 20.000 €.

Prose

Cette dernière partie proposera notamment les cinq premières éditions des Essais de Michel de Montaigne, parmi lesquelles l'édition originale de 1580, estimée entre 35.000 et 45.000 €. La vente présentera également des œuvres de Béroalde de Verville, Étienne Dolet, Charles Estienne, Gabriel de Minut, ou encore le Project du livre intitulé De la precellence du langage François de l'imprimeur et philologue Henri Estienne (estimé entre 1500 et 2500 €).

Pierre de RONSARD, Les Œuvres ; Michel de MONTAIGNE, Essais, Livre premier & second

Crédits image : artcurial