Livres rares, dédicaces... Des enchères pour l'Ukraine en guerre

Un groupe hétéroclite de libraires et d'auteurs, réunissant Carolyn Forche, Mitchell Kaplan, Christopher Merrill, Askold Melnyczuk et Jane Unrue, est à l'origine de Helping Ukrainian Books and Booksellers (HUBB), une fondation qui collecte des dons destinés au monde du livre ukrainien.

« Les fonds seront utilisés pour réaliser des donations directes aux libraires et autres membres de l'industrie du livre rencontrant des difficultés financières, pour soutenir la logistique derrière l'impression et la production, et pour financer l'achat de livres par les bibliothèques des régions frappées par la guerre », explique HUBB sur son site internet.

Un mouvement solidaire

HUBB s'est associé à la librairie de livres rares et anciens Arthur Fournier, basée à New York, ainsi qu'à l'association des éditeurs et libraires ukrainiens pour proposer un événement bibliophile. Des enchères seront ainsi organisées en ligne, à la mi-novembre, avec l'intégralité des bénéfices reversés à HUBB, qui les transfèrera à la structure interprofessionnelle ukrainienne.

Pour remplir le catalogue avant les passages sous le marteau, les partenaires font appel aux bonnes volontés et aux dons de livres rares, de manuscrits, de photographies, posters et autres vieux papiers. Les auteurs peuvent aussi dédicacer de premières éditions de leurs ouvrages, avant de les faire parvenir à la maison de vente new-yorkaise Catalog Sale, qui supervise l'opération.

Les collectionneurs eux-mêmes peuvent céder une ou plusieurs pièces de leur patrimoine, par solidarité, souligne Arthur Fournier auprès du Guardian. « Des exemplaires de documents éphémères notables, avec des designs intéressants » sont aussi recherchés, comme « des posters vintages, des magazines et journaux ou encore des pamphlets qui peuvent évoquer les mouvements de résistance et la lutte sociale », complète-t-il.

Des milliers de dollars reversés

À ce jour, HUBB a déjà collecté et donné 30.000 $ environ à la cause du livre ukrainien, selon les cofondateurs du groupe. Éditeurs, libraires et bibliothécaires font partie des bénéficiaires de l'initiative.

Le quotidien britannique note qu'une grande partie des dons a été réalisée par des clients et sympathisants de la librairie Brookline Booksmith, dans la banlieue de Boston, aux États-Unis. L'établissement était en effet fréquenté par Victoria Amelina, autrice ukrainienne qui a résidé à Boston.

Le 27 juin 2023, de passage en Ukraine, dans la région de Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine, Victoria Amelina a été gravement blessée par un missile russe, qui a frappé le restaurant où elle se trouvait. Elle est décédée quelques jours plus tard, le 1er juillet, des suites de ses blessures.

« Nous voulons que cette vente ait lieu avant l'hiver afin que nos collègues puissent compter sur notre aide dans les mois à venir. Cette guerre dure depuis près de 2 ans et nous savons que l'hiver est impitoyable pour les civils », souligne Arthur Fournier.

Photographie : à Kharkiv, en août 2023 (UNDP Ukraine, CC BY-ND 2.0)

