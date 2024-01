Des Pokemon à attraper, enchères et en os

La maison de vente aux enchères Aguttes proposera en ce début d’année l’occasion rêvée de tout collectionneur (et des dresseurs), c’est selon : une dispersion est prévue du 29 janvier au 8 février, exclusivement proposée en ligne. Pour sa première vente, First Edition, Aguttes avait récolté 263.000 €, du fait de la rareté des cartes présentées, qui réunissaient tout à la fois des perles de l’univers Pokemon, ainsi que de Magic The Gathering, jeu inventé par Richard Garfield en 1993.

« Collectionneur depuis toujours, ma passion pour l’univers fantastique des cartes de collection s’est progressivement transformée en métier. Qu’il s’agisse de cartes de jeu ou de sport, ces objets de collection, des trésors d’enfance, sont devenus des sujets de convoitise très prisés, au point que certains d’entre eux sont considérés comme de véritables œuvres d’art », affirme François Thierry, consultant et expert mandaté par Aguttes.

« Animé par cette passion, je suis à la recherche des spécimens toujours plus insolites et rares, qui ont tous une histoire fascinante à raconter, de telle sorte que, s’il est parfois difficile de les trouver, s’en séparer demande un effort encore plus important. »

Capitalisant sur son succès récent et à l’écoute des collectionneurs, le département s’emploie à enrichir son catalogue avec de nouvelles cartes à collectionner (TCG - Trading Card Game), des cartes de sport et des souvenirs sportifs pour sa prochaine vente aux enchères. De fait, Aguttes revendique d’être la première maison de vente en Europe à avoir monté un département consacré aux Cartes de collections.

Le marché de ces objets de valeur a connu une expansion considérable en France et en Europe ces dernières années. Les cartes de collection rares séduisent un public de tous âges, phénomène souligné par la multiplication des salons spécialisés et leur présence de plus en plus marquée sur les réseaux sociaux.

Les cartes de Pokémon rares (la première édition de Dracaufeu de 1999), de Magic the Gathering (l’ensemble du Power Nine P9 dont le « Black Lotus »), les boîtes scellées des jeux Alpha et Arabian Nights en premières éditions sont des pièces particulièrement recherchées par les collectionneurs des cartes TCG vintage. Les cartes uniques, comme des prototypes de chez Fornite ou des misprints (des cartes avec des défauts d’impression) , intéressent également nos acheteurs. – Aguttes

Toute personne souhaitant estimer sa collection est donc invitée à se manifester. Le catalogue définitif n’étant pas encore communiqué, on s’attendra forcément à quelques surprises.

L’histoire des cartes Pokémon débute au milieu des années 1990, créées par le concepteur japonais Satoshi Tajiri et le dessinateur Ken Sugimori. Inspirées par l’intérêt enfantin de Tajiri pour les insectes, elles introduisent un monde où les joueurs collectionnent des créatures fantastiques, les Pokémon. En 1996, The Pokémon Company collabore avec Wizards of the Coast, éditeur de Magic The Gathering ©, pour lancer les premières cartes Pokémon au Japon.

Elles deviennent rapidement populaires, établissant un phénomène mondial tant dans les cours d’école que chez les collectionneurs. Ces cartes ont eu un impact culturel significatif, avec plus de 30 000 variantes existantes à ce jour, certaines si convoitées que les collectionneurs et investisseurs parcourent le monde pour les trouver.

Magic: The Gathering est lancé en 1993 avec l’édition « Alpha ». Chaque joueur y incarne un magicien utilisant un deck de cartes représentant des sorts. Initialement vendues dans des boutiques spécialisées, les cartes, disponibles en starters (60 cartes) et boosters (15 cartes), connaissent une forte demande, entraînant une rupture de stock malgré les 2,5 millions de cartes imprimées. Wizards of the Coast, en réponse à ce succès fulgurant, multiplie les rééditions en partenariat avec Carta Mundi, un imprimeur belge renommé.

L’édition « Beta » (7,8 millions de cartes) et l’édition « Unlimited » (40 millions de cartes) se vendent rapidement. En moins d’un an, le jeu se propage aux États-Unis, en Europe et au Japon. Depuis, Magic : The Gathering a considérablement évolué, avec trois à quatre nouvelles extensions annuelles de 120 à 300 cartes, totalisant environ 50.000 cartes différentes en 20 ans.

