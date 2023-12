Les ombres du passé : L'Affaire des Faux Journaux d'Hitler

Le régime nazi, autant que son leader, Adolf Hitler, font l'objet d'une étrange fascination dans la société occidentale. Se logeant aux confins de l'humanité, comme des cousins maléfiques que l'on aurait rangés dans nos greniers, mais que l'on prend un malsain plaisir à visiter de temps à autre, pour se souvenir qu'ils ont existé et qu'ils ont un temps marché dans nos rues et se sont assis dans nos salons.

Comment expliquer cet intérêt pour ce qui nous rebute et nous effraie ? Pourquoi la figure du nazi hante-t-elle nos mémoires et inconscients à un tel niveau que le point godwin soit en arrière-plan de nos discussions entre amis ? Quelle relation affective entretient-on vraiment avec une figure aussi démoniaque qu'Adolf Hitler ?

Cet étrange mélange d'obsession et de d'écoeurement est au coeur d'« un des plus grands scandales médiatiques de l’histoire fédérale » allemande, lorsqu'en 1983 le journal Stern annonce être en possession des journaux intimes de l'ancien leader du IIIe Reich.

À l'origine de cette affaire se trouvent deux drôles de personnages : Gerd Heidemann et Konrad Kujau. Le premier est journaliste et photographe pour Stern. Né en 1931, il a, comme beaucoup de sa génération, fait partie des jeunesses hitlériennes. En 1973, il est envoyé pour prendre des photos du Carin II, l'ancien yacht du maréchal Hermann Göring.

Une fascination excessive

Heidemann, sans doute mut à la fois par sa fascination pour cet objet d'histoire et l'espoir de le revendre avec une belle marge après l'avoir fait réparé, s'endette terriblement pour acheter le navire. Cette acquisition, ainsi que la liaison qu'il entame avec Edda, la fille de Göring, lui permet d'intégrer des cercles d'anciens hauts responsables du national-socialisme et de rencontrer des collectionneurs spécialisés dans les objets nazis.

Konrad Kujau, lui, est un faussaire qui s'est constitué une petite fortune en revendant en Allemagne de l'Ouest des souvenirs militaires du IIIe Reich qu'il achetait à très bas coût en RDA. L'activité est évidemment illégale, mais Konrad Kujau s'en sort sans dommage, et se fait lui aussi un bon réseau au sein des collectionneurs.

Il décide petit à petit d'introduire des faux qu'il a lui-même produits au milieu des objets qu'il écoule. Ce sont essentiellement de faux manuscrits d'Hitler ou des lettres de très hauts responsables comme Himmler, Bormann, Goebbels, ou encore Göring.

Hitler avec des membres du parti nazi en 1930. Bundesarchiv, Bild 119-0289 (CC-BY-SA 3.0).

Au début des années 80, Heidemann va voir ses employeurs avec une affaire qui pourrait changer sa carrière et régler ses problèmes de dettes. Le journaliste affirme être en mesure de mettre la main sur les journaux intimes de Adolf Hitler. Il serait en contact avec un certain Konrad Fisher, antiquaire capable de ramener des objets nazis depuis l'Allemagne de l'Est — il s'agissait bien évidemment du faussaire Konrad Kujau.

Les deux hommes se servent d'une histoire réelle pour inventer tout un récit autour de ces archives : en avril 1945, alors qu'Hitler comprend que la guerre est perdue, est lancée l'opération Seraglio consistant à sauver d'importants documents en les faisant voler vers le sud.

Des journaux grossièrement faux

Un des avions transportant d'énormes mâles est abattu et s'écrase près de la frontière Tchèque. Apprenant la nouvelle, Adolf Hitler est très touché : « Dans cet avion se trouvaient toutes mes archives personnelles, celles qui devaient témoigner de mon action devant la postérité et me rendre justice. C'est une catastrophe ! » l'aurait-on entendu dire.

Le magazine Stern sent qu'il a un coup à jouer et accepte de lui verser au total 9,3 millions de Deutschemarks en échange des 62 carnets qui auraient été rédigés entre 1932 et 1945. Des experts interviennent pour authentifier l'écriture, et des historiens sont sollicités. Pour entrer dans ses frais, le magazine revend l'histoire à des médias internationaux : Paris Match, le Sunday Times, le Newsweek, et Panorama.

Le 25 avril 1983 les premiers scoops sortent. Et avec eux les premiers doutes surgissent. Un des historiens qui avait été appelé pour l'authentification revient sur ses conclusions, un autre spécialiste remet en question le fait que Hitler tenait un journal, lui qui « a dit plusieurs fois qu’on ne devrait pas écrire et garder de la paperasserie inutile ».

Après examen approfondi, il était évident que les journaux étaient faux, et produits avec un grossier amateurisme. Les agents blanchissants et les fibres du papier dataient d'après-guerre. Les étiquettes, censées couvrir treize ans d'écriture, avaient toutes été tapées sur la même machine à écrire. La majeure partie était composée de banales informations entrecoupées d'anecdotes personnelles inventées telles que :

« Certaines mesures prises contre les Juifs vont trop loin pour moi. Brûler des livres en public était une mauvaise idée de Goebbels »

ou « À la demande d'Eva [Braun], je me suis soumis à des examens médicaux approfondis. Les nouveaux médicaments que je prends me donnent de violentes flatulences et - d'après elle – une mauvaise haleine »

En quelques jours seulement, la supercherie est découverte et les documents sont officiellement reconnus comme étant faux par le ministère de l’Intérieur fédéral allemand. C'est un scandale national et international pour Stern qui perd beaucoup d'argent et de crédibilité. Heidemann et Kujau, de leur côté, sont condamnés à plus de 4 ans de prisons pour escroquerie.

Konrad Kujau 1992 (Telephil, CC BY-SA 3.0)

Des faux assez historiques pour entrer dans les archives

La quasi-intégralité des carnets a à présent été remise aux Archives fédérales de Coblence par Bertelsmann, l'éditeur propriétaire du journal Stern. Ils seront numérisés après un inventaire complet.

Les faux Journaux d'Hitler avaient le potentiel dangereux de banaliser les crimes brutaux du national-socialisme dans les années 1980. Il est bon que les témoignages de ce chapitre difficile de l'histoire d'après-guerre de la République fédérale puissent désormais être conservés dans les Archives fédérales et identifiés comme faux au regard des sources authentiques. Cela boucle la boucle pour les Archives fédérales, qui ont participé à la découverte du faux. - Michael Hollmann, président des Archives fédérales

Malgré leur absence totale d'authenticité, ces journaux appartiennent désormais à l'histoire allemande en ce qu'ils ont provoqué un des plus grands scandales médiatiques du pays post-Seconde Guerre mondiale.

