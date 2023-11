Un rarissime tapuscrit du Petit Prince mis en vente

Un des trois tapuscrits connus du Petit Prince, œuvre maîtresse d'Antoine de Saint-Exupéry, est en vente, dans le cadre du salon organisé du 22 au 26 novembre, au Grand Palais Éphémère, à Paris. Le libraire Benoît Forgeot orchestre la dispersion d'une collection, dont l'identité du propriétaire n'a pas été dévoilée.

Elle compte 23 pièces, parmi lesquelles 200 feuillets manuscrits de Citadelle, œuvre posthume parue en 1948, et de nombreuses lettres de Saint-Exupéry à sa mère et à son épouse, Consuelo de Saint-Exupéry. Et un dactylogramme du Petit Prince, annoté par l'auteur.

Une pièce rarissime

Les conditions de vente du tapuscrit sont à la hauteur de sa rareté : l'opération ne sera pas publique, et aucune estimation n'est fournie, indique l'AFP. Il n'existe que trois documents comparables : l'un d'entre eux se trouve à la Bibliothèque nationale de France, mais comporte peu de corrections manuscrites, un autre au Harry Ransom Center, au Texas, et le dernier est resté dans le domaine privé.

Le manuscrit autographe du Petit Prince, pour sa part, se trouve à New York (l'œuvre a d'abord été publiée aux États-Unis), dans les collections de la Morgan Library & Museum, qui l'a exposé en 2022 et 2023, après l'avoir prêté au Musée des Arts Décoratifs de Paris, pour un événement, l'année dernière.

Il existe d'autres reliques liées au conte philosophique, comme ce brouillon, soit deux pages d'une écriture très serrée découvertes dans un paquet de lettres confié par un collectionneur, comme le racontait Le Figaro en 2012.

De cruciales corrections

Comme tous les documents de travail, ce tapuscrit offre de précieuses informations sur l'évolution du texte, aujourd'hui devenu l'un des plus lus et des plus traduits au monde, vendu à plus de 150 millions d'exemplaires, tous pays confondus, selon la Fondation Antoine de Saint-Exupéry.

Dans le chapitre XXI, le lecteur découvre ainsi que le dialogue entre le Renard et le Petit Prince affichait à l'origine cette phrase : « Ce qui est le plus important, c’est ce qui ne se voit pas. » La remarque évoluera, passant à travers différentes versions, pour devenir cette maxime désormais bien connue : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »

Chaque brouillon révèle de petites variations : dans celui découvert en 2012, deux chapitres, les XVII et XIX, présentaient des versions alternatives des textes de l'édition définitive.

Photographie : à gauche, extrait du tapuscrit conservé par le Harry Ransom Center, à droite, dessin original d'Antoine de Saint-Exupéry (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)