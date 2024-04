Comics : Superman établit un nouveau record pour sa première apparition  

Il devient ainsi le deuxième comic à dépasser le seuil des 5 millions $, le record précédent étant également détenu par un exemplaire d'Action Comics #1 vendu en 2022 pour 5,3 millions $. « Le comic le plus précieux jamais vendu par Heritage, le point culminant de l'une des meilleures sélections de numéros clés que nous ayons jamais eues », décrit de son côté Heritage Auctions.

Le premier des super-héros

Le trésor est décrit par la maison de vente : « Les couleurs sont incroyablement riches, et la couverture est presque immaculée et largement sans défaut. Un léger jaunissement des zones blanches, un léger ternissement des agrafes, et un peu d'usure le long du haut semblent avoir maintenu la note à "seulement" 8.5 (par la CGC). Il y a une seule, minuscule rupture de couleur au milieu du dos, et les coins sont relativement nets pour un comic book de 85 ans. »

Un autre exemplaire d'Action Comics a été vendu lors de cette même enchère, battant un record différent, pour un comic restauré, avec 576.000 $.

Publié en 1938, écrit par Jerry Siegel et dessiné par Joe Shuster - deux enfants d'immigrés juifs et dans la vingtaine à l'époque -, il présente la première apparition et l'origine de Superman : un enfant alien envoyé sur Terre pour échapper à la catastrophe, qui est devenu le plus puissant défenseur du monde - un reflet des expériences de ses créateurs ainsi que du Rêve Américain.

En plus de la première apparition de l'Homme d'Acier, il comporte les premières apparitions de Lois Lane et du magicien héroïque Zatara. Shuster a créé la couverture emblématique, avec Fred Guardineer et Bernard Baily. Dans le processus, ils ont lancé l'Âge d'Or des Comics, créé le genre des super-héros.

En 1989, Ernst Gerber estimait à seulement 50 le nombre d'exemplaires existants d'Action Comics #1, une estimation que le temps a légèrement corrigée : le CGC en a certifié 78, dont 44 non restaurés.

La vente de jeudi a également inclus la lettre historique de 1934 de Jerry Siegel à l'artiste de bande dessinée Russell Keaton, décrivant l'homme d'acier comme un voyageur temporel venu du futur lointain. Un trésor cédé à 264.000 $. La vente aux enchères Signature Comics & Comic Art se poursuit jusqu'au 7 avril.

Crédits photo : Heritage Auctions