Un trésor d’André Breton, détenu par Paul Éluard, aux enchères  

Pour marquer le centenaire du Surréalisme, la vente mettra en avant deux lots exceptionnels, dont l'exemplaire le plus estimé du Surréalisme et la peinture d’André Breton.

Considéré comme l’un des textes les plus significatifs de ce dernier sur l'art, voire un manifeste de la peinture surréaliste, cet exemplaire appartenait à Paul Éluard. Il est magnifié par une reliure de Paul Bonet et agrémenté de dessins originaux et gravures des artistes présentés dans l'ouvrage, tels que Picasso, de Chirico, Picabia, Braque, Ernst, Man Ray, Tanguy, Masson, Miró, et Arp, incluant aussi un manuscrit de Breton et un portrait d’Éluard signé.

Le manuscrit, rédigé de la main de Breton, fut composé pour l'ouverture de l'Exposition internationale du surréalisme, le 17 janvier 1938.

Bibliothèque André Guichard Lot 37. BRETON, André (1896-1966)

Le Surréalisme et la peinture. Paris : Gallimard-NRF, 1928. L'exemplaire

le plus précieux qui soit : celui de Paul Éluard, l'un des 4 de tête sur Japon

impérial, enrichi de nombreux dessins et gravures ainsi que d'un manuscrit

autographe signé de Breton, dans une reliure richement mosaïquée

par Paul Bonet. (Estimation : 80.000-120.000 €). Christie's

En outre, Leonor Fini, l’une des figures majeures du surréalisme du XXe siècle, sera mise à l'honneur à travers un lot exceptionnel de 251 lettres inédites. Adressées au marchand d'art et critique Castor Seibel, ces lettres offrent un éclairage nouveau sur le parcours de cette artiste prolifique, déterminée, et intuitive, à l'image des êtres félines et souveraines qui habitent ses œuvres.

FINI, Léonor (1908-1996) Ensemble de 251 lettres autographes

signées à Castor Seibel, dont 19 ornées de croquis [1971-1988].

Plus de 850 pages in-4 ou cartes postales, en français, à l’encre

ou au feutre sur papier. Nombreux passages soulignés, croquis

sur 19 lettres. Enveloppes, coupures de presse et feuillets tapuscrits

joints. (Estimation : 30 000-40 000 €). Christie's.

La collection met également en valeur la poésie, avec des œuvres allant de Charles Baudelaire à Guillaume Apollinaire et de René Char à Henri Michaux. Parmi les pièces proposées, on trouve un exemplaire de La Prose du transsibérien et de la Petite Jehanne de France (1913) de Blaise Cendrars, sublimé par les pochoirs de Sonia Delaunay.

Ce chef-d'œuvre de l'avant-garde française du début du XXe siècle est décrit par Yves Peyré, ex-directeur de la Bibliothèque Jacques Doucet et auteur de Peinture et poésie, le dialogue par le livre, comme un sommet de l'expression poétique et artistique, marquant un dialogue riche et un entrelacement visuel parfait. Cet exemplaire est estimé entre 40.000 et 60.000 €.

À LIRE - 1,2 million € pour le deuxième livre de voyage le plus cher du monde

D'autres joyaux bibliophiles sont à noter, dont une « antirelique » remarquable : un exemplaire de Napoléon le Petit de Victor Hugo, édition originale, contenant trois vers autographes de l'auteur. L'exemplaire se distingue par une critique acerbe de Napoléon, matérialisée par une abeille dorée du trône impérial ornant la couverture, renversant ironiquement la notion de relique (Estimation : 3000-4000 €).

Enfin, une reliure de Paul Bonet, enrichie de deux bronzes de Gustave Miklos sur un exemplaire du Martyre de L’obèse illustré par Gus Bofa, promet de captiver les collectionneurs (Estimation : 20.000-30.000 €).

Christie's.

La bibliothèque d’André Guichard comprend les plus grands noms de la littérature et des

avant‑gardes françaises, allant de Blaise Cendrars à Arthur Rimbaud en passant par Guillaume Apollinaire, Jean Arp, Sonia Delaunay ou Leonor Fini.

Crédits photo : André Breton et Leonor Fini (Domaine public)