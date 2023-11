Un mésopotamien met 0 étoile à son fournisseur de cuivre

La « tablette de plainte à Ea-nāṣir » date de 1750 avant J-C. Elle fut trouvé au milieu du XXe siècle dans les ruines d'Ur, dans l'actuel Irak, lors de fouilles dirigées par l'archéologue Sir Leonard Woolley. Le British Museum en fait l'acquisition en 1953 et la garde dans ses collections depuis.

Elle mesure 11,6 centimètres de haut, 5 centimètres de large et 2,6 centimètres d'épaisseur. Voici une traduction du texte inscrit en écriture cunéiforme :

Dis à Ea-nāṣir, ainsi (parle) Nanni :



Lorsque tu es venu, tu m'as dit ce qui suit : « je donnerai à Gimil-Sin [quand il viendra] des lingots de cuivre de haute qualité ». Tu es ensuite reparti mais tu n'as pas rempli ce que tu m'as promis. Tu as mis devant mon messager [Ṣīt-Sin] des lingots qui n'étaient pas bons, et tu as dit : « Si tu veux les prendre, prends-les; si tu ne veux pas les prendre, va-t-en ! »

Pour qui me prends-tu, que tu agis avec un tel mépris envers quelqu'un comme moi ? J'ai envoyé comme messagers des gentilshommes comme nous-mêmes pour chercher la bourse contenant mon argent [que j'ai laissé avec toi], mais tu m'as méprisé en me les renvoyant bredouilles plusieurs fois, et ce, à travers des terres ennemies. Y a-t-il qui que ce soit parmi les marchands qui commercent avec Telmun qui m'a traité d'une telle façon ? Tu es le seul à mépriser mon messager ! À cause de cette [misérable] mina d'argent [métal] que je te dois[?], tu te permets de parler de cette façon, alors que j'ai donné au palais en ton nom 1 080 livres de cuivre, et Šumi-abum a également donné 1 080 livres de cuivre, et ce, au-delà de ce que nous deux avons fait écrire sur une tablette scellée gardée dans le temple de Šamaš.



Comment m'as tu traité en échange de ce cuivre ? Tu as retenu ma bourse dans un territoire ennemi. Il te revient maintenant de me rendre [mon argent] entièrement.

Sois conscient que [dorénavant] je n'accepterai ici aucun cuivre de ta part qui ne soit pas de qualité supérieure. [Dorénavant] je choisirai et je prendrai des lingots individuellement dans ma propre cour, et j'exercerai contre toi mon droit de refus car tu m'as méprisé.

— Traduction de la transcription anglaise proposée par H.H. Figulla et Martin, W.J. dans Letters and Business Documents of the Old Babylonian Period. Ur Excavations: Texts.