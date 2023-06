Madame de Staël et l'esprit de conversation

À travers 72 pages, à l’encre noire, sur feuillets de papier vergé, teinté liés en un cahier, voici un tout premier jet, très abondamment corrigé, d’un essai inédit « sur l’esprit de conversation ».

Il s’agit là d’un fascinant document abordant la plupart des thèmes développés dans le chapitre XI de son œuvre majeure De l’Allemagne et dont les réflexions, si elles sont principalement concentrées dans ledit chapitre, seront également reprises dans d’autres parties de l’ouvrage quand elles ne resteront pas complètement inédites.

Lors de la rédaction de ce texte, peut-être dès 1803, qui marque le début de la rédaction de De l’Allemagne, Madame de Staël ne semble pas encore concentrer sa réflexion sur la comparaison entre l’Allemagne et la France. Elle développe dans ce manuscrit ses réflexions sur l’esprit de conversation des Français, qu’elle considère, et jusqu’à la publication de la version finale dans le chapitre XI, plus libre et moins contraint.

Le manuscrit s’ouvre sur un avant-propos. Elle poursuit par un premier chapitre général « de l’origine et du caractère de l’esprit de conversation en France ». Puis le texte se divise comme suit : « 2e chapitre : le désir de plaire » ; « De l’impatience, 3e chapitre » ; « de l’adresse et de la flexibilité de l’esprit. 4e chapitre » ; « de la légèreté et de la grâce dans l’esprit de société. 5e chapitre » ; « Du duel — 6e chapitre ».

Le texte est donc bien plus long que la version publiée en 1810 (avant censure et destruction des exemplaires avant une « republication » à Londres en 1813). Elle ne reprend pas, par exemple, le dernier chapitre sur le duel qui correspond dans le présent manuscrit, aux dernières 24 pages. Le manuscrit compte plus de 70 pages, l’écriture y est vive et spontanée, presque instinctive. On remarque l’absence complète de ponctuation, jusqu’à en rendre la lecture et la compréhension du propos parfois ardue. La syntaxe n’est pas toujours rigoureuse.

Chaque page est corrigée, raturée, reprise ; des paragraphes entiers sont barrés et retravaillés. Elle couche sur le papier ses idées et réflexions pour, plus tard, après la rédaction de Corinne, les reprendre et les mettre en perspective avec son expérience acquise lors de ses voyages en Allemagne, à Weimar en particulier, ses rencontres, avec Schlegel en particulier, et sa vie d’exilée persécutée ou au moins harcelée par le pouvoir impérial napoléonien.

Sur la dernière page du cahier, Madame de Staël a écrit quatre mots : « victime, douleur, passion, génie ». Un formidable document, inédit et inexploité, qui nous plonge dans l’esprit d’une des femmes les plus brillantes de son temps, héritière des philosophes des lumières, opposante acharnée au despotisme napoléonien et qui introduira, par son œuvre, le courant romantisme en France.

