Des manuscrits de David Bowie, Jim Morrison et Oasis mis aux enchères

La pièce présente les corrections, brouillons et notes du chanteur lors de la création de deux de ses importants titres, « Rock 'n' Roll Suicide » et « Suffragette City ». Ils figurent dans l'album emblématique de sa période 70, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972).

Deux chansons emblématiques

Considéré comme l'un des plus grands albums de l'histoire du rock, il s'inscrit dans le genre glam rock, et raconte l'histoire de Ziggy Stardust, une rock star extraterrestre qui sert de messager pour des êtres interstellaires. À travers cet avatar, David Bowie explore des thèmes tels que l'identité, enveloppant le tout d'une musique aux sonorités avant-gardistes. L'androgyne Ziggy Stardust est autant une icône du mouvement glam rock qu'un symbole de l'altérité.

« Rock 'n' Roll Suicide » est la chanson qui clôture l'album. Elle se caractérise par son intensité émotionnelle et sa montée dramatique : ton lent, presque parlé au départ, et intensification progressive jusqu'à l'explosion sensible, « Oh non, mon amour, tu n'es pas seul ! ». Elle raconte le désespoir, la solitude et l'encouragement, offrant une sorte de main tendue aux isolés et autres marginaux. Conclusion poignante à l'histoire de Ziggy Stardust, voire un adieu.

Dans « Suffragette City », David Bowie combine des éléments de science-fiction avec une touche de rébellion, et propose un refrain mémorable, devenu une des oeuvres favorites des fans lors de ses concerts.

Un tour du monde en cinq ans

Le manuscrit a été prêté au Musée Victoria and Albert (V&A) et a été présenté à travers le monde entre 2013 et 2018 - Toronto, São Paulo, Berlin, Chicago, Paris, Melbourne, Groningen, Bologne, Tokyo, Barcelone et New York. David Bowie est décédé d'un cancer du foie à l'âge de 69 ans en janvier 2016.

Cette feuille de paroles originale de Suffragette City / Rock 'n' Roll Suicide date des sessions d'enregistrement finales pour The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars - sorti en juin 1972. Les notes manuscrites ont été données personnellement au propriétaire original par David Bowie au Trident Studio, avec quelques autres pages de paroles originales, dont certaines n'ont pas survécu. Elles étaient nécessaires pour que l'éditeur de musique et la direction puissent préparer la feuille de paroles, imprimée sur le sac interne du disque de l'album. En même temps, pour la personne qui collectait, David Bowie a attiré son attention sur deux chansons qu'il n'avait pas écrites et qu'il venait de décider d'inclure également sur l'album. - Extrait d'une lettre qui accompagne le document vendu aux enchères par Omega Auctions.

Le poète Jim Morrison

Parmi les autres pièces proposés durant cette vente aux enchères, Showcase Sale - Guitars, Music Memorabilia and Rare Vinyl Records, on peut citer le Livre de paroles originales de Noel Gallagher, du groupe britannique Oasis, daté de 1994 (estimé entre 30.000 et 50.000 £). Il contient des paroles, listes de pistes, croquis, et notes manuscrites, y compris des ébauches pour des chansons célèbres comme « Champagne Supernova » ou « She's Electric ». Le cahier inclut par ailleurs des listes de concerts et des analyses de rêves personnelles de Gallagher.

Il est considéré comme l'embryon du deuxième album d'Oasis, (What's The Story) Morning Glory?. Ce morceau d'histoire musicale, auparavant vendue par Bonhams en 2006, a été acquise par le propriétaire actuel en 2019.

Oasis - Le carnet - Livre de paroles originales de travail de Noel Gallagher, vers 1994. Omega Auctions.

Autre beau lot : une page contenant des paroles manuscrites du chanteur des Doors disparu à l'âge de 27 ans, Jim Morrison.

Elle est la reine des jeans rouges bleus Elle est la fille des magazines Elle est accro à la méthadine Rien n'est exacktely [sic] ce que ça paraît..., le dernier vers commençant Elle est la fille qui est partie (2) Elle est allée chez le pharmacien et a acheté des pilules elles étaient légales mais maintenant ce sont des gains mal acquis s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît qu'il pleuve.

The Doors - Poésie/paroles manuscrites par Jim Morrison. Omega Auctions.

Elle a précédemment été cédée durant la vente aux enchères de Christie's, Rock and Pop Memorabilia, le 30 novembre 2007.

Plus généralement, la vente aux enchères de ce 28 novembre propose des guitares, des amplis et des partitions musicales de divers musiciens.

