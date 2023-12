Un “des plus beaux livres du monde” retrouvé dans les ordures

Le 5 novembre 1998, au cours d'un colloque au Musée Flaubert et d'histoire de la médecine de Rouen, trois ouvrages de très grande valeur étaient dérobés. Il s'agissait de traités de médecine, De humani corporis fabrica libri septem (1543) et Anatomes totius (1564), de l'anatomiste André Vésale, estimés à 1,5 million et 850.000 €, et des Œuvres du maître barbier-chirurgien Ambroise Paré, qui remontent à 1575 et valent près de 40.000 €. 25 ans plus tard, les ouvrages ont été retrouvés à Grenoble dans des conditions que le procureur qualifie « d'heureux miracle ».