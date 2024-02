Surréalisme : l'intégralité des manuscrits d'André Breton sur Gallica

Cette initiative, rendue possible par l'extraordinaire contribution d'Aube Elléouët-Breton, est rare compte tenu du fait que l'œuvre d'André Breton est toujours sous droit d'auteur. Elle s'inscrit dans la continuité des efforts de l'Association Atelier André Breton pour diffuser une part significative des manuscrits et correspondances du poète via son site internet. Les manuscrits mis à disposition sur Gallica seront aussi accessibles via cette plateforme.

Pour la BnF, cette mise à disposition constitue une opportunité unique de partager avec le public international ces précieux trésors littéraires du XXe siècle. Au total, 7 dossiers, comprenant certains des manuscrits les plus significatifs de l'auteur ainsi que des acquisitions récentes majeures de la BnF, seront disponibles au public mondial.

L'anniversaire d'une révolution

L'année 2024 coïncide avec le centenaire de la publication du Manifeste du surréalisme par André Breton (1896-1966), l'un des textes les plus influents du XXe siècle, marquant la naissance du surréalisme, un mouvement littéraire et artistique prolifique qui a révolutionné les modes de représentation en poésie, peinture, sculpture et cinéma.

La diffusion inclura d'autres manuscrits essentiels à l'histoire des idées, notamment les 7 cahiers d'écriture automatique de Poisson soluble, source d'inspiration du Manifeste en 1924, et le manuscrit du Second Manifeste du surréalisme, accompagné des épreuves corrigées et d'un ensemble de documents illustrant la genèse de cette œuvre majeure.

Les manuscrits des deux Manifestes de Breton, classés trésor national en 2017, ainsi que le remarquable manuscrit autographe de Nadja et le manuscrit final des Vases communicants, apportent un éclairage précieux sur l'activité créatrice de Breton à la fin des années 1920. Un carnet préparatoire inédit pour Nadja révèle également l'intense créativité de Breton suite à sa rencontre avec la jeune femme.

Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, compte aujourd'hui plus de 10 millions de documents en ligne, reflétant la diversité des collections patrimoniales de la BnF et de ses 260 partenaires : livres, journaux, revues, manuscrits, cartes, plans, estampes, photographies, partitions, vidéos, enregistrements sonores et objets.

Gallica offre des fonctionnalités avancées pour explorer les collections, y compris des globes anciens en 3D, des manuscrits historiques, et des costumes, ainsi que des milliers de titres de presse ancienne. La plateforme s'enrichit continuellement, avec l'ajout récent des premiers jeux vidéo fin 2023.

Crédits photo : André Breton, Manifeste du surréalisme. Manuscrit autographe, 1924. © BnF, département des Manuscrits / Domaine public