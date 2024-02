La mémoire dans la peau : un catalogue de tatouages du XIXe siècle

Situé à Winterthur, dans l'État du Delaware, le musée Winterthur abrite également une bibliothèque et une librairie. Connue comme la propriétaire d'une des collections les plus impressionnantes en matière d'artefacts et documents liés au folklore américain, l'institution s'est installée au sein de la très vaste demeure autrefois occupée par l'horticulteur Henry Francis du Pont (1880-1969).

Aussi son jardin est-il particulièrement prisé, assez logiquement. Toutefois, sa bibliothèque a également des merveilles à revendre, ou plutôt à exposer. Elle renferme des livres rares, des manuscrits, des photographies et des documents relatifs à l'histoire du domaine Winterthur, mais pas seulement, avec des pièces qui remontent au XVIIe siècle.

Certaines d'entre elles sont issues de la bibliothèque personnelle de Pierre Samuel du Pont de Nemours, ancêtre français de Henry Francis du Pont. En 1800, Pierre Samuel du Pont de Nemours s'exile avec sa famille de l'autre côté de l'Atlantique, en prenant soin d'emporter quantité de volumes dans ses bagages.

À sa mort, en 1817, il laisse environ 8 000 ouvrages derrière lui. De quoi constituer, pour l'époque, l'une des plus vastes bibliothèques du pays...

L'art du tatouage

Au sein de la collection dédiée aux manuscrits et aux documents à vocation éphémère, on trouve un recueil de motifs de tatouages du plus bel effet. Daté entre 1850 et 1899, il semble avoir appartenu à des professionnels de New York, et contient également des formules pour obtenir différentes teintes, ainsi qu'une liste des charges pour le matériel.

Parmi les motifs proposés, une imagerie très patriotique, tournée vers les États-Unis, mais aussi des éléments religieux ou liés au domaine de la marine.

Tattoo pattern book, W. Christiansen, 1897 (Courtesy, The Winterthur Library)

Un second recueil, remontant cette fois à 1897 et originaire du Danemark, réunit 52 dessins, dont des fleurs, des évocations amoureuses ou religieuses, des navires ou encore des danseuses.

Ce second livret a été mis en avant par Allie Alvis, historienne du livre, et commissaire des collections spéciales de la bibliothèque Winterthur...

Photographie : illustration, Victoria Benstead-Hume, CC BY-NC 2.0