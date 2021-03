Akhenaton publie La Faim de leur monde : quinze ans plus tard, ça va mieux ? 

L’Iconopop, c’est l’allumette pour mettre la poésie en feu. Une collection que nous présentions voilà quelque temps et qui a d’ores et déjà affiché quelques fameux textes — Brûler Brûler Brûler de Lisette Lombé ou Le Déréglement joyeux de la métrique amoureuse, cosigné par Mathias Malzieu et Daria Nelson. L’un des prochains titres attirera tout particulièrement l’attention.

Ombre et lumière

Le rappeur Akhenaton avait déjà publié avec Éric Mandel un premier titre, La Face B, référence à la chanson de l'album Métèque et mat sortie en 1995. Depuis, celui qui clamait « J’ai pas de face » en 97 s’en est sculpté une belle et s'est bâti bien plus qu’un empire — celui du côté obscur ne suffisait certainement pas. Voici donc un écho littéraire, au morceau de 2006, La fin de leur monde, en duo avec l'éternel Shurik'n. Une quinzaine d’années plus tard, le pamphlet n’a rien perdu de sa superbe, et les dérives déjà dénoncées se perpétuent.

« Regarde ma Terre en pleurs / Mais les choses ici prennent une telle ampleur / Les fils partent avant les pères, y a trop d'mères en sueur / Quand les fusils d'la bêtise chantent le même air en chœur… »

Dix minutes de lyrics bien senties, d’un côté la noirceur désabusée de Shurik’n, et sa douloureuse lucidité, de l’autre, le phrasé sarcastique d’Akhenaton, dans la même veine – bien loin du bling-bling et des paillettes que l’on trouve dans nombre de stars du rap désormais. Côté à côte, les engagements des deux leaders de Iam, et des atmosphères de contrôle, surveillance et despotisme ne disant pas leurs noms – les relents de Big Brother ou du Meilleur des mondes étaient palpables.

Dans le livre, Akhenaton prolonge le plaisir. Ou le désarroi, c'est selon.

Cri de colère, 15 ans plus tard

La maison garde, avec un sourire en coin, le mystère sur ce texte. Alexandre Bord, qui s’est occupé du texte, explique avoir pris contact avec le chanteur en août 2020, pour amorcer la publication de cet ouvrage. « Il faut le dire : ça me démangeait, moi, de faire quelque chose avec lui, et lui-même avait déjà le projet en tête. » Voici comment aboutit La Faim de leur monde.

Qui sera, on le comprend, une suite du morceau-fleuve sorti en 2006. Or, si la chanson fustigeait une société à la dérive, elle s’achevait sur une note d’espoir : « Ça ne peut qu’aller mieux. »

Reste donc à le vérifier, quinze ans plus tard. Et « force est de constater que la situation a empiré : les combats d’hier paraissent plus nécessaires que jamais. Akhenaton redouble de colère et de lucidité, citoyen en alerte qui ne se départit jamais de son humanité », explique l’éditeur.

« Avec Cécile Coulon, nous avons à cœur d’ouvrir le plus possible Iconopop — à ce titre, il était inconcevable que l’on ferme la porte au rap. Personnellement, je suis assez insatisfait, et cela depuis de nombreuses années, de la manière dont ce genre apparaît dans le monde éditorial. On fait paraître des mémoires, des romans, comme si les textes eux-mêmes des rappeurs devenaient moins légitimes, une fois confrontés à l’édition. Alors que c’est pourtant l’essence même de leurs œuvres. »

Les contre-exemples se recherchent, et parfois se trouvent : celui d’Oxmo Puccino, publié au Diable Vauvert, avec une certaine diversité de textes. « Si l’on reprend l’exemple de La Face B, c’étaient des textes d’Akhenaton, mais toujours contextualisés, comme s’il y avait besoin d’une exégèse. Nous avons décidé de diffuser un texte original, brut, sans légende ni annotations. »

De quoi rassasier, un peu, la faim de notre monde.

[À paraître 8/04] La Faim de leur monde – Akhenaton – L’Iconoclaste – 9782378801977 – 13 €