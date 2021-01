Une troisième vente pour la dispersion de la bibliothèque de Paul Destribats

Désignée comme une bibliothèque des avant-gardes par les libraires-experts de Christie's, la collection de Paul Destribats s'expose à l'occasion d'une troisième vente aux enchères.

« Par cette troisième partie, la bibliothèque de Paul Destribats révèle son ampleur inégalée et, sans doute, inégalable. On la savait reine du surréalisme de l'entre-deux-guerres ; la voilà maintenant puissamment originale, révélant au grand public les livres superbes créés par des avant-gardes parfois méconnues et toujours reliés par des artistes de génie », explique Jean-Baptiste de Proyart, expert associé à la vente.

Les grands noms du surréalisme seront présents, à nouveau, au cours de cette vente : René Char, Paul Éluard, Louis Aragon, Benjamin Péret, Man Ray, Tristan Tzara, et le pape André Breton, évidemment.

Un ensemble de manuscrits autographes de travail, réunis sous le titre Écrits sur la peinture (1942-1953) et reliés par Daniel Mercher, passera sous le marteau avec une estimation entre 15.000 et 20.000 €. Un manuscrit complet du dictionnaire Eros, conçu à l'occasion de l'Exposition Internationale du Surréalisme organisée par André Breton et Marcel Duchamp à la Galerie Daniel Cordier, doté d'une reliure de Monique Mathieu, est estimé à la même valeur.

Duchamp et Breton, encore, seront représentés à travers la fameuse Boîte alerte. Missives lascives, ready-made réunissant des lettres et enveloppes, un disque, des photographies et cartes postales, ainsi que le couple de tabliers grivois. L'estimation, cette fois, grimpe entre 40.000 et 60.000 €.

Le paysage artistique du XXe siècle

Les ouvrages illustrés par le peintre Joan Miró attireront l'attention des collectionneurs : l'exemplaire de Constellations, le recueil d'André Breton édité par Pierre Matisse en 1959, est accompagné par quatre gravures originales signées de Miró, le manuscrit autographe complet du poème ainsi qu'un jeu d'épreuves corrigées (estimé entre 30.000 et 40.000 €). À toute épreuve, de Paul Éluard, publié par Gérald Cramer en 1958, donnera un autre exemple de la maîtrise de Joan Miró, présenté ici avec une suite supplémentaire sur Chine des 80 bois gravés par Miró (estimé entre 50.000 et 70.000 €).

Lot 149 - René Char et Joan Miro - À la santé du serpent - 7.000 - 10.000 €

Seront aussi représentés dans cette vente Picasso, Giacometti, Braque, Masson et Arp, mais aussi d’une nouvelle génération d’auteurs, comme Jacques Prévert, Jean-Paul Sartre, Yves Bonnefoy, Georges Bataille ou encore Henri Michaux.

D'autres mouvements artistiques traversent la vente, comme l'Art Brut, représenté par Jean Dubuffet, le mouvement Cobra (Asger Jorn, Karel Appel, Pierre Alechinsky), le Pop Art (Andy Warhol, Tom Wesselmann, Jim Dine, Roy Lichtenstein) ou encore le mouvement lettriste (Isidore Isou, et, à sa suite, Jacques Spacagna, Maurice Lemaître, Roland Sabatier, ou Roberto Altmann).

Trois catalogues seront réalisés, lesquels correspondront aux trois jours de vente, les 2, 3 et 4 février. La vente se fait en collaboration avec les libraires-experts Claude Oterelo et Jean-Baptiste de Proyart.

Photographie : Lot 88 - Benjamin Peret et Max Ernst - La brebie galante (estimation : 15.000 - 20.000 €)