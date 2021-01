Vivlio Color : la première liseuse en couleur Made In France arrivera mi-février

Comics, Mangas, romans illustrés, livres de cuisine, guides de voyages, albums... La liseuse Vivlio Color permet de profiter de toutes les nuances des illustrations de ses livres préférés, et permet enfin d’afficher sa librairie et sa bibliothèque numériques en couleurs ! L’écran de la liseuse Vivlio Color s’adapte à vos lectures. Pour un confort optimal, l’écran est en noir et blanc lors de vos lectures sans images, et active les couleurs pour vos livres illustrés.

Elle sera disponible en précommande sur Cultura.com dans la journée du 20 janvier, avec une offre inédite spéciale lancement (179,99 € seulement et housse offerte !).

Cultura commercialisera ensuite cette liseuse Color au prix de 189,99 €, complétant ainsi sa gamme de liseuses Vivlio composée de 3 autres modèles : Touch Lux 5, Touch HD Plus, InkPad 3.

La sortie de la liseuse Vivlio Color constitue une première inédite sur le marché des supports de lecture numérique, et devrait satisfaire les lecteurs français, qui attendaient les écrans couleur avec impatience pour lire leurs livres illustrés.

On doit cette nouvelle à Vivlio, entreprise lyonnaise labellisée French Tech qui s’est imposée sur le marché du livre numérique européen face aux GAFAs.

Pour tester la lecture numérique en couleurs dès l’allumage, un pack de 5 ebooks illustrés est offert avec chaque liseuse Color. Il y en a pour tous les goûts de lecture dans ce pack, avec un guide de voyage, un livre de cuisine, une BD, un manga et un ebook jeunesse :

Tourisme : 1000 idées de vacances en France, ed. Lonely Planet,

Cuisine : Batch cooking libre — Légumes addicts, ed. First

BD : Demain j’arrête ! de Laëtitia Aynié et Véronique Grisseaux, adapté du roman de Gilles Legardinier, ed. Michel Lafon

Manga : Versus Memory — Tome 1 de Dave-X, ed. Shibuya

Jeunesse : Les P’tites Poules tome 1, ed. Pocket Jeunesse/12-21

Côté caractéristiques techniques, elle diposera d'un traditionnel écran 6’’ haute définition rétroéclairé, avec 16 Go de stockage (et un port pour carte SD). Elle dispose de 1 Go de mémoire vive pour un poids total de 160g. Une couleur unique (pas celle de l'écran), en argenté, avec une connection à la librairie Cultura & à la synchro My Vivlio. Enfin, elle sera compatible avec les formats ebooks, ebooks illustrés et livres audio.

Comme il s’agit peu ou prou du modèle de PocketBook, on peut également ajouter qu’elle affichera jusqu’à 4096 couleurs.