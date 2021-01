Le premier numéro du magazine Batman vendu pour 2,2 millions $

Les 19 et 20 juin prochains, la maison de vente aux enchères Julien’s Auctions organisera une vente dédiée aux plus grandes icônes de la musique. Entre autres, Kurt Cobain, Nirvana, Prince, Elvis Presley, The Beatles, Madonna ou encore Michael Jackson et Elton John. Parmi les pièces les plus attendues, le célèbre Paris Journal de Jim Morrison, estimé entre 80.000 et 100.000 $. Avis aux amateurs...