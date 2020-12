George RR Martin fasciné par Le jeu de la dame

On a beau être l’auteur d’une saga mondialement célébrée, on a parfois envie de se détendre devant Netflix. C’est ce qu’explique George RR Martin, en introduction de sa note sur The Queen Gambit.

« En plein hiver, les nuits sont longues et sombres… et nous avons tous besoin de bons livres à lire, de bons spectacles à regarder. Nous ne pouvons pas aller au cinéma ou au théâtre tant que dure la pandémie (pas si nous sommes sains d’esprit), mais nous avons toujours la télévision, avec plus de choix que jamais. »

C’est donc de la même façon que le commun des mortels que le maitre de la fantaisie est tombé sur la série. Adapté d’un roman de Walter Tevis datant 1983, le show met en vedette Anya Taylor-Joy qui, de tournoi en tournoi, marquera le monde par sa maitrise des échecs.

Comme la plupart des millions de spectateurs, l’auteur salue une adaptation « magnifiquement écrite, jouée et réalisée ». Pour beaucoup, la représentation fidèle des affrontements a été l’occasion d’acheter un premier jeu ou de s’inscrire sur chess.com. Dans le cas de l’écrivain, c’est toute une période de sa vie qui lui est revenue en mémoire.

Du Jeu de la dame à Game of Thrones

Depuis le lycée, le jeune George RR Martin consacre énormément de temps aux échecs, jusqu’a devenir le fondateur et président de son club universitaire. L’auteur s’est donc immédiatement identifié au personnage de la série, tout en reconnaissant qu’il n’atteignait pas son génie.

« Comme le protagoniste, j’ai appris les échecs quand j’étais encore assez jeune et je suis devenu assez bon assez vite (mais jamais aussi bon qu’elle). »

De la même manière que Beth Harmon le jeu semblait également représenter un univers social, un moyen pour l’écrivain de faire des rencontres : « Les deux premiers grands amours de ma vie étaient des filles que j’ai rencontrées au club d’échecs », confie-t-il sans donner plus de détails.

Cette passion a d’ailleurs failli priver les fans d’un monument de la littérature de l’imaginaire. Martin avouant qu’à la fin de ses études, s’est posée la question de consacrer sa vie aux cases noires et blanches. C’est finalement le démon de l’écriture qui l’a emporté.

Les échecs n’ont pas pour autant disparu de la vie de l’auteur et sont même devenus un moyen d’assurer ses dépenses. Dans les années 70 alors qu’il n’est encore qu’un illustre inconnu du monde des lettres, Martin organise des tournois le week-end, prenant régulièrement l’avion avec des dossiers remplis de noms de joueurs.

« La plupart des jeunes écrivains devaient travailler cinq jours par semaine pour écrire le week-end. J’ai eu de la chance ; je travaillais le week-end et j’avais la semaine pour écrire. Organiser des tournois d’échecs n’a rendu personne riche, mais j’ai fait assez pour payer ma part du loyer. »

Enfin, le tout premier texte que l’auteur parviendra à vendre n’est pas une histoire de fiction, mais bien un article sur les échecs informatiques intitulé The Computer Was A Fish .

Désormais reconnu dans le monde entier et accablé par l’écriture du dernier cycle de sa saga culte, Martin remercie la série d’avoir ramené tous ces souvenirs. Et de conclure : « Dans l’ensemble, un moment de télévision formidable ».

Crédit photo : photo : Chris, CC BY 2.0