La puissance des rituels. Intégrez le sacré dans votre quotidien

"Je me souviens du soulagement ressenti une fois le rituel terminé. J'avais osé demander de l'aide à plus grand que moi. Un "plus grand" abstrait, que je ne pouvais pas même nommer. J'avais osé mon premier rituel". Il en est ainsi des rituels : ils marquent les esprits car ils associent une intention libératrice à une action qui a du sens. Ils agissent sur un autre plan, plus subtil, une autre dimension, plus spirituelle. Ils nous offrent une guérison et une réparation proportionnelle à la foi que nous avons en lui. Dans cet ouvrage, Arnaud Riou vous invite à explorer ce formidable outil que sont les rituels, outil universel, simple et poétique, qui vient donner du corps à nos valeurs et à nos intentions, et du sens à nos actions quotidiennes. Pacifier nos relations, nous relier à notre lignée, protéger notre lieu de vie, veiller sur notre santé, honorer la nature et les cycles, accueillir l'amour, accompagner les enfants, célébrer la mort... Un regard subtil et sensible pour incarner la posture juste et retrouver notre souveraineté, notre légende de vie. Auteur de 18 ouvrages parus dans 9 pays, dont le livre à succès Réveillez le chaman qui est en vous, réalisateur pour le cinéma, enseignant spirituel, Arnaud RIOU tisse les liens entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Il explore le chamanisme et le bouddhisme et encadre des groupes depuis plus de 30 ans. Il est le fondateur de la Voie de l'Acte (approche Consciente de la totalité de l'être), du moulin de Beaupré et le président de Terre Anima.