Lesley Blanch entre Romain Gary et un dramaturge

Sa relation avec Kommissarzhevsky, d'origine russo-tatare, lui a ouvert les portes de la culture russe, passion qui allait marquer profondément son parcours. Par la suite, elle croise le chemin de Romain Gary, jeune pilote russo-polonais des Forces françaises libres, et l'épouse en 1945. Gary, qui fut à la fois son amant et son mentor, partagera avec elle dix-huit années d'une vie commune hors normes, alliant ambitions personnelles et liberté mutuelle.

Lui offrait à Blanch les moyens de ses voyages ; elle, en contrepartie, veillait au bon ordre de leur foyer, lui procurant le calme nécessaire à son écriture. Ensemble, ils partageaient un amour profond pour la littérature et l'art de raconter des histoires.

Les éditions Herodios nous en proposent les premières pages en avant-première :

Georgia de Chamberet, filleule de Lesley Blanch, se consacre à l'édition, à l'écriture et à la traduction. Par son ouvrage Lesley Blanch, Une femme, deux hommes, elle entend révéler au grand jour la vie et l'œuvre d'une femme d'exception, dont le talent et le dévouement ont joué un rôle crucial dans l'épanouissement de deux hommes d'exception.

Ce livre apporte un éclairage inédit sur la vie d'une femme remarquable, longtemps restée dans l'ombre, mais dont le talent et l'engagement ont été déterminants dans la vie et la réussite de ces deux génies littéraires.