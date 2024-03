Cinquante recettes d'Italie par Luana et Alessandro Belmondo

Ces lieux, chers à Jean-Paul Belmondo, servent de cadre à une exploration culinaire menée par son petit-fils Alessandro et sa mère Luana.

À travers un périple culinaire, ils partagent avec nous leurs souvenirs, leur connexion profonde avec les traditions culinaires italiennes et leur désir de transmettre l'amour du terroir.

Découvrez leurs ingrédients favoris et cinquante recettes créées en duo, offrant ainsi un panorama complet de la cuisine italienne, accessible à tous.

Les éditions du Cherche midi et Solar nous en proposent les premières pages en avant-première :

Luana, mariée à Paul Belmondo et mère de trois fils - Alessandro le cuisinier, Victor l'acteur, et Giacomo l'étudiant - a grandi en Italie. Elle privilégie une cuisine sincère, simple, et sans prétention, axée sur la convivialité, le partage, et la bonne humeur autour de sa table.