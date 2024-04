La Nostra Italia. Itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo

Partez sur les traces de la cuisine des Belmondo en suivant leur voyage culinaire à travers l'Italie. S'il est vrai que tous les chemins mènent à Rome, l'histoire des Belmondo mène aussi à la Sicile, la Toscane et Venise. Ces quatre régions chères à Jean-Paul sont devenues le terrain de jeu gastronomique de son petit-fils Alessandro, accompagné de sa maman Luana. Chef. fes de mère en fils, ils proposent ici un voyage culinaire dans lequel se mêlent leurs souvenirs, leurs liens avec les traditions culinaires du pays et la transmission de la passion du terroir italien. Ils révèlent aussi leurs produits préférés et cinquante recettes imaginées à quatre mains pour que l'Italie n'ait plus aucun secret pour nous !