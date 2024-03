"Je l’ai tué, aidez-moi s’il vous plaît"

Dans La vie n’est pas un roman, nous suivons Susan Cooper, une auteure de polars britannique résidant à Paris, dont les œuvres jouissent d'une renommée mondiale. Alors qu'elle se prépare pour le Salon du livre de Monaco, une inconnue lui révèle via Instagram avoir commis un meurtre quelques heures auparavant. Faut-il ignorer ce message déconcertant ou la curiosité naturelle d'un écrivain prendra-t-elle le dessus ?

Ce roman, mêlant habilement polar et comédie, joue sur l'humour anglais et se veut un guide pour les auteurs en devenir. Il explore la fine ligne séparant fiction et réalité à travers une intrigue captivante et dynamique, rendant le livre irrésistible.

Les éditions du Cherche midi nous en proposent les premières pages en avant-première :

Stéphane Carlier, après une formation en hypokhâgne et une maîtrise d'Histoire à Paris IV, a contribué à diverses publications telles que France-Soir, Gala, et L'Express. Sa carrière au ministère des Affaires étrangères l'a mené aux États-Unis, en Inde et à Lisbonne avant de s'installer en Bourgogne.

Souhaitant que son nom ne préjuge pas de la réception de ses œuvres, il a initialement publié sous le pseudonyme d'Antoine Jasper. Son premier roman Actrice a lancé une fructueuse collaboration avec plusieurs maisons d'édition, notamment le Cherche midi, Le Tripode et Gallimard, enrichissant le paysage littéraire français de ses œuvres variées et captivantes.