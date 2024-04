Après les succès de L'Enterrement de Serge et de Clara lit Proust, la nouvelle comédie de Stéphane Carlier. " Je l'ai tué, aidez-moi s'il vous plaît. " Susan Cooper, romancière britannique établie à Paris, écrit des polars lus dans le monde entier. Alors qu'elle s'apprête à se rendre au Salon du livre de Monaco, une jeune femme qu'elle ne connaît pas la contacte via Instagram et lui annonce qu'elle a tué un homme quelques heures plus tôt. Que répondre à cet étrange message ? D'ailleurs, faut-il y répondre ? Le plus sage serait sans doute de l'ignorer. Mais, c'est bien connu, les écrivains sont par nature des gens curieux... A la fois polar et comédie, précis d'humour anglais et manuel à l'usage des romanciers en herbe, La vie n'est pas un roman de Susan Cooper s'amuse des rapports entre la fiction et la réalité tout en déployant une intrigue sans temps mort qui le rend impossible à lâcher.