Grèce antique : la chute de l'Empire athénien

Donald Kagan explore la manière dont Thucydide relate et interprète la guerre, questionnant les hypothèses et les biais de l'historien ancien. En intégrant des perspectives modernes, issues de sources postérieures et des recherches historiques et épigraphiques du XIXe et XXe siècles, Kagan propose une nouvelle lecture géopolitique du conflit qui a façonné la Grèce antique.

La série de Kagan se décompose en quatre volumes, chacun examinant différentes phases et aspects de la guerre du Péloponnèse. Le premier volume analyse les causes et origines du conflit selon Thucydide, tandis que le second se penche sur la stratégie de Périclès. Le troisième volume évalue l'expédition de Sicile et la carrière de Nicias.

Le dernier tome se concentre sur la période allant de l'échec athénien en Sicile en 413 av. J.-C. jusqu'à la reddition d'Athènes en 404 av. J.-C., se basant sur Thucydide et d'autres sources pour critiquer et approfondir l'analyse des raisons de la défaite athénienne.

Les éditions des Belles Lettres nous en proposent les premières pages en avant-première :

Donald Kagan, professeur émérite à Cornell University et à Yale, où il a été Sterling Professor de 2002 à 2013, a reçu de nombreuses distinctions pour ses contributions à l'histoire, y compris la National Humanities Medal en 2002.

Sa tétralogie sur la guerre du Péloponnèse est reconnue comme une référence incontournable dans le champ des études classiques.