Toilettes pour femmes, ouvrage pionnier du mouvement féministe

Le récit suit Mira Ward, une Américaine typique des années 1950, qui se voit contrainte d'abandonner ses études suite à une grossesse, pour embrasser son nouveau statut de mère. Pendant que son époux, Norm, continue ses études pour devenir médecin, elle endosse le rôle de femme au foyer, une situation semblable à celle de ses amies.

Cependant, le refus de Norm de lui prêter de l'argent pour aider son amie Sam, qui lutte pour nourrir sa famille, pousse Mira à agir en son propre nom. Ce geste défiant l'autorité de son mari symbolise le début de son parcours vers l'indépendance.

Toilettes pour femmes, un roman qui a marqué l'histoire de la littérature féministe et devenu un véritable phénomène, brille par sa modernité et son caractère intemporel. Cette pièce maîtresse du patrimoine littéraire féminin offre une critique incisive des conventions sociales alors incontestées. Traduit par Philippe Guilhon et révisé par Sarah Idrissi.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages :

Marilyn French, née le 21 novembre 1929 à Brooklyn et décédée le 2 mai 2009 à Manhattan, était une écrivaine et militante féministe américaine. Elle a été catapultée sur le devant de la scène féministe avec la publication de son premier roman, Toilettes pour femmes en 1977, qui a été vendu à plus de vingt millions d'exemplaires.

À travers son œuvre, notamment From Eve to Dawn: A History of Women, elle a exploré l'histoire de l'oppression des femmes, affirmant que leur exclusion de l'histoire officielle nie leur passé, présent, et futur, tout en maintenant une note d'optimisme sur l'évolution des droits des femmes.