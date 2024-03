Une enquête sur un fil sur la côte est américaine

La lieutenante Catherine Wheel et son nouveau co-équipier, le sergent Lamar Adams, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent : la victime ne présente ni blessure apparente, ni signe de consommation de drogue.

Ses poches sont vides, à l’exception d’un ticket de bus qui les mène à Sally Ewell, une jeune journaliste enquêtant sur une société militaire privée sur le point de décrocher un contrat de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement.



Alors que les victimes se multiplient autour d'Arman, Catherine et Lamar se retrouvent engagés dans une course contre la montre pour découvrir la vérité et garder Arman en vie – coûte que coûte.

Les éditions Stock nous offrent les premières pages de ce polar en avant-première :

Natif de Richmond, Virginie, Kevin Powers s'est engagé dans l'armée à l'âge de dix-sept ans et a servi en Irak. Par la suite, il a été récompensé par une bourse en poésie à l'Université d'Austin, Texas. Son entrée dans le monde littéraire se fait avec Yellow Birds, son premier roman qui a été finaliste du National Book Award et qui lui a valu le Prix littéraire Le Monde 2013, ainsi que le Guardian First Book Award et le Hemingway Foundation/PEN Award.