Point de rupture

Chaque matin à l'aube, Arman Bajalan se rend sur la plage d'Ocean View, en Virginie, avant de prendre son poste d'agent d'entretien au Sea Breeze Motel. Le jour où cet ancien interprète de l'armée américaine en Irak, réfugié aux Etats-Unis après avoir survécu à une tentative d'assassinat, découvre le corps d'un homme en costume sur le rivage, il comprend qu'il n'en a toujours pas fini avec son passé. La lieutenante Catherine Wheel et son nouveau co-équipier, le sergent Lamar Adams, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent : la victime ne présente ni blessure apparente, ni signe de consommation de drogue. Ses poches sont vides, à l'exception d'un ticket de bus qui les mène à Sally Ewell, une jeune journaliste enquêtant sur une société militaire privée sur le point de décrocher un contrat de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement. Alors que les victimes se multiplient autour d'Arman, Catherine et Lamar se retrouvent engagés dans une course contre la montre pour découvrir la vérité et garder Arman en vie - coûte que coûte. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson