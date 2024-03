Une adolescence dans un village moldave des années 60

Ce désir ardent de partir, ancré dès sa naissance, est narré avec une voix à la fois puissante et tumultueuse, guidant le lecteur à travers les expériences formatives de l'enfance et de l'adolescence, ainsi que les interactions complexes avec la famille et la communauté.

Bălteanu capture la solitude, les tourments et les pensées obsédantes de son héroïne, oscillant entre naïveté et maturité. Le roman devient un voyage au cœur de l'enfance, marqué par la découverte de la puberté et les rêves éphémères chéris par la protagoniste. Au sein d'un cadre écrasé par le poids de la domination soviétique, les personnages secondaires enrichissent le récit, chacun porteur de rêves inassouvis et de destins façonnés par les affres de la guerre et des déplacements forcés.

En dépit des épreuves, le texte de l'autrice est empreint d'une tendresse, illustrée par des moments de poésie quotidienne et de résilience. Le roman est également parsemé d'humour, offrant une légèreté bienvenue face à la gravité de la vie des personnages.

Les éditions des Syrtes nous en proposent les premières pages en avant-première :

L'auteure, Lorina Bălteanu, originaire de Chisinau et résidente à Paris, s'est distinguée par ses nombreuses contributions poétiques avant de se lancer dans la rédaction de son premier roman, Cette corde qui m’attache à la terre.