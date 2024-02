L'Empire Builder, dernier grand train d'Amérique

Ce voyage de 47 heures de Seattle à Chicago se transforme en une scène de révélations, d'intrigues et de drames, rassemblant des personnages comme Nora, une hackeuse de génie, la famille du major Ulysses Doss, un financier ambitieux, un banquier méprisant et raciste, un couple apparemment idéal, un journaliste confronté à un amour soudain, Della avec ses tenues audacieuses, la vieille Constance et son chien bruyant Mugzy, parmi d'autres, chacun dissimulant des vérités ou des desseins sombres.

Le récit se déroule dans un climat de tension où les vies s'entremêlent et les situations s'escaladent, révélant la nature humaine sous ses formes les plus sombres. Entre conflits, tromperies et homicides, ce huis clos ferroviaire expose la précarité des liens humains.

Un thriller ferroviaire traduit par Clément Martin.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

James Grady, natif du Montana, est un ancien journaliste d'investigation et auteur du célèbre Les Six Jours du Condor, qui a vu son talent consacré par une adaptation cinématographique par Sydney Pollack avec Robert Redford. Réputé pour ses romans inspirés de son expérience en espionnage et politique, il confirme avec ce livre sa maîtrise du suspense et de l'écriture.