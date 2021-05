HoomBand : lectures et ambiances pour les angoissés du sommeil

Avec une raquette dans les mains, on ressemblerait à un tennisman sorti sur terre battue, en pyjama. Heureusement, HoomBand n’a pas vocation à sortir de votre chambre : proposé avec une offre de 100 nuits pour l’adopter ou le renvoyer, ce bandeau à vocation de “Federer” (subtile allusion) les amateurs de lecture et de sommeil. Concrètement, deux écouteurs ont été intégrés, reliés à un port USB, pour assurer le chargement et diffuser les saintes ondes Bluetooth, pour connecter son appareil mobile.

Une application propriétaire propose plus de cent heures de contenus, suivant différentes thématiques : histoires hypnotiques, documentaires immersifs, méditation, sons d’ambiance ou bruits blancs. On s’installe alors confortablement sous sa couette/ plaid/ couverture (voire les trois pour les frileuses et frileux). Et là, on se laisse bercer par la sélection sonore effectuée. Regardez comment le bonhomme dans la vidéo roupille tel un bienheureux, c'est flagrant :

Premier avantage de ce gadget, son confort : d’un côté le textile est assez doux, de l’autre une mousse thermoformée dans laquelle les écouteurs sont intégrés rendent l’usage plutôt agréable. D'ailleurs, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour retirer tout l'ensemble électronique et passer le bandeau à la machine à laver.

N’allez pas vous taper la tête contre les murs pour autant, la protection n’est pas garantie.

Autre élément commode : la connectique. Testé avec deux iPhone de génération 4 et 7, autrement dit pas les dernières productions, aucune difficulté rencontrée. Commode, donc. Ou lit à baldaquin, au choix. Enfin, la sélection globale de bruits, fonds, ambiances et histoires est plutôt complète. Pour autant, selon la circonférence de son crâne, la taille de l’appareil test qui nous a été fournie n’était pas idéale. Sans une parfaite adéquation des écouteurs au niveau des oreilles, l’intérêt est réduit.

Qui dort, dîne, et audiolit

Enfin point gênant, pour qui dort sur le côté (droit ou gauche, aucun jugement), on se retrouve rapidement à avoir l’écouteur écrasé contre l’oreille. Pas terrible non plus : on ne recommande chaudement qu’à celles et ceux qui peuvent dormir sur le dos, sans ronflements. Du reste, les patients atteints de ronchopathie se rassureront : avec le casque sur les oreilles, ils ne devraient plus entendre leurs propres ronflements.

Et corollaire : le conjoint ou la conjointe qui partage le lit d’un ou d’une ronfleuse savourera le fait que l’appareil peut — modérément, tout dépend des décibels déployés — couvrir les bruits disgracieux, à mesure que l’histoire se déroule.

À ce titre, comme tout passe par le Bluetooth, le bandeau devient compatible avec n’importe quelle autre application de lecture, tant musicale que d’audiolivres. Assez logique, mais dans un monde de logiciels et de matériels propriétaires, personne n’est à l’abri de ces mauvaises surprises.

Maintenant, le prix : 67 € pour un bandeau, c’est tout à la fois peu, finalement — en regard d’écouteurs Bluetooth de bonne facture — et un peu beaucoup, pour l’usage fait. On suggérerait bien de se lancer directement sur le kit de deux bandeaux, pour une centaine d’euros — mais là, encore faut-il s’assurer que l’on a bien besoin d’un tel appareil. Si vous dormez seul, la question ne se pose pas : n’importe quel smartphone remplacera avantageusement cet investissement superflu. Si vous avez en revanche le goût de l’inutile, donc de l’indispensable, faites-vous plaisir, de toute manière vous n’attendiez pas notre avis.

En revanche, en cas de lit partagé à deux, voire trois (ou plus, c’est vous qui voyez), alors l’usage est assez confortable, et le volume sonore assez discret, et inversement, pour s’envisager. Dans tous les cas, les contenus sont renouvelés, à des fréquences légères, certes, mais la possibilité de s’en servir avec d’autres applications de lecture compense.

En somme, on s'est bien amusé avec l'engin, qui permet également de passer le temps, même dans les circonstances les plus improbables :