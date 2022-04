Exploding Kittens : si tu aimes les chatons, ils ne te le rendront pas...

D’abord, les faits : Exploding Kittens est l’un de ces jeux qui suscitent des levées de sourcils imbéciles de terroristes intellectuels membres éternels de la Team Premier Degré. Que ces rabroueurs passent leur chemin, ou filent directement dans la section Commentaires, afin de déverser leurs bile, fiel et haine : ils sont les bienvenus. Pour les autres, voici quelques précisions.

Exploding Kittens n’invite en rien à faire exploser des chatons, contrairement à ce qu’une bande d’hurluberlus aigris tenta de faire croire en 2018. Mais encore faut-il avoir suivi quelques cours d'anglais pour s'en convaincre. Au cœur de l’été, le soleil tapa certainement trop fort sur des esprits fragiles, plus prompts à condamner une création relevant du jeu de cartes facétieux que de la croisade spéciste qu’il avait provoquée.

Son fonctionnement est simple : on dispose dans la main de cartes, qu’il faudra poser pour entraîner des actions, et en fin de tour, piocher dans le tas idoine. Si l’on sort une carte Exploding Kitten, et que l’on n’est pas armé pour réagir, on a perdu. Tout va donc vite, provoque quelques fous rires et ne casse pas trois pattes à un canard.

Hop, tout explose

Pour jouer, facile : deux personnes au moins, quatre voire cinq si l’on a le goût de l’aventure. Chaque joueur dispose de 7 cartes, dont l’une qui permettra de désarmorcer l’explosion de la carte Exploding Kitten. Les autres fournissent la matière à des petits coups sauvages : voler une carte à un adversaire, l’obliger à vous en donner une ou le contraindre à piocher dans le tas.

Car, et c’est là tout l’enjeu : lorsque son tour vient, d’abord, on dépose une carte (et on applique ses effets en conséquence), voire plusieurs cartes, ensuite on pioche. Et si l’on tombe sur la mauvaise carte, on explose. Donc, on perd. Un effet roulette russe assez vite oppressant, autant qu’hilarant — sauf quand votre adversaire vous impose de piocher deux fois, par exemple. Là, le stress monte.

Tout est construit pour aller vite, efficacement, et sans vraiment de temps morts. En une dizaine de minutes, les participants sont réglés sur leur sort. Vite fait, bien fait.

Attends, attends : c'est pas fini !

Depuis sa première publication, le jeu s’est enrichi de suppléments et extensions qui donnent à l’univers un peu plus de charme encore. On retrouvera pour exemple Imploding Kittens, la première salve d’enrichissements, qui apporte six nouveaux types d’interactions, avec une vingtaine de cartes.

Une autre a en revanche été classée NSFW (à éviter au bureau…), cette fois avec des illustrations totalement insoutenables pour le commun des bas-de-plafond – et permettant surtout de passer à neuf joueurs. Il existe enfin l’édition Festive, toujours avec des illustrations « foutraques et déjantées », dont le mauvais goût persiste et signe.

Bref, si vous accrochez, il y a de quoi prolonger le plaisir. Le tout à partir de 17,90 €.

crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0