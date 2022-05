L'incroyable histoire du vin, le jeu : grains de raisin et vendanges s'emmêlent 

Nul besoin d'être un expert en vin pour s'amuser : ce nouveau jeu de société, qui sortira en septembre prochain, est accessible même aux profanes de l'œnologie. Adapté de la bande dessinée, L’Incroyable Histoire du vin de Benoist Simmat et Daniel Casanave, le jeu de plateau nous fait traverser quatre époques : L'Orient originel, la Méditerranée antique, le long Moyen Âge et les Temps Modernes.

Produire des jeux de société inspirés de livres, l'opération est déjà bien rodée dans l'édition – en science-fiction avec l'adaptation de Dune de Frank Herbert, sorti en 2021, pour ne citer que lui. L'idée, pour Pierre Bottura, directeur commercial des Arènes, c'est de « parvenir à trouver de nouveaux lecteurs : il y a une véritable explosion du jeu de société, aujourd’hui. Nous avons une place à prendre avec eux – notamment quand ils sont adaptés d’un livre ou d’une bande dessinée ». Et a fortiori, d'un ouvrage paru dans la maison.

« On trouve peu de jeux de société dédiés au vin », explique Pierre Bottura à Actualitté, « du moins, peu d'entre eux sont accessibles à tout un chacun ». La sortie, prévue pour septembre, interviendra en pleine opération autour de la collection, L'Incroyable Histoire, qui compte différents ouvrages à son actif. « Le vin est un sujet populaire, le jeu de société aussi : relier les deux permettra à la fois de toucher un grand public mais aussi de développer la force de proposition des Arènes. »

Du côté de la production, L'incroyable Histoire du Vin a été conçu par deux éditrices de jeux de plateau, Anne Dhoquois et Gaëlle Bidan (A & G). L'activité est ainsi composée d'un beau plateau, de petits pions en forme de bouteille, de grains de raisin – en carton, qu'on se rassure ! –, et de cartes ludiques, contenant des questions liées à la culture du vin. L'objectif : parcourir et arpenter 8000 ans d'Histoire, de la première à la dernière gorgée, en évitant les embûches. Et celles-ci sont nombreuses : la grêle, les vendanges et même l'ivresse vous ralentiront sûrement dans votre périple...

Petit plus : une version sans plateau a même été pensée, pour pouvoir jouer en voiture, en extérieur et sans s'encombrer. Pour gagner, un seul objectif : composer le mot Bacchus, Dieu de l’ivresse et du vin dans la mythologie romaine. Une frise chronologique est même glissée dans la grande boîte rouge, pour en apprendre un peu plus à chaque partie. Selon Pierre Bottura, « ce qu’on fait, c’est de la véritable R&D : allier culture française, grand public et plaisir du jeu, tout en mettant en avant les productions éditoriales des Arènes ».

Tandis que les bars à jeux se développent de manière exponentielle, celui-ci sera-t-il proposé dans ce genre de cadre ? « Nous sommes encore en plein développement, mais nous restons ouverts à toute proposition. Le jeu sera disponible majoritairement en librairie, afin d’être un complément à l’achat d’autres ouvrages. » Quelques magasins spécialisés le proposeront également dans leurs étalages. De quoi frimer en société ou en soirée - en n'hésitant pas à rappeler, par exemple, qu'Osiris est intimement lié au culte du vin, breuvage qui renaît chaque année.

Santé !

Crédits : Les Arènes / ActuaLitté, CC BY SA 2.0