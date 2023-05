Retrouver ses ancêtres parmi les silhouettes empoisonnées

Ce sont les conservateurs de la National Portrait Gallery du Smithsonian qui se sont attelés à la numérisation de ce riche registre de silhouettes découpées.

William aux mains d'argent

Elles ont toutes été réalisées par une seule et même paire de mains, celle de l'anglo-américain William Bache. Cet artiste autodidacte utilisait « un physionotrace », afin de tracer le profil de ses sujets sur des feuilles de papier. Une fois le profil capturé, Bache prenait alors soin de découper l’intérieur du calque, puis de l’apposer sur une autre feuille de papier noir, cette fois « coupée en creux ».

Les clients de William Bach pourraient acheter quatre copies de ces portraits en ombres pour 25 cents, ce qui équivaudrait aujourd’hui à 5 $, soit le prix d’une série de photo dans un photomaton vintage de New York. L’artiste ne ménageait pas ses efforts, puisqu’il proposait de se déplacer dans les logements de ses clients, sans frais supplémentaires. Il officiait dans des studios éphémères parcourant la côte, avant de s'installer à la Nouvelle Orléans, puis à Cuba.

Portraits empoisonnés

La numérisation de ce registre s’est par ailleurs révélée plus périlleuse qu’il n’y paraissait pour les équipes de spécialistes. Le tome était imprégné d’arsenic, probablement pour le protéger des nuisibles comme les rongeurs et autres insectes. Ainsi, bien qu'acquis en 2002, l'ouvrage ne pouvait être exposé.

Mortelles lectures ? Si vous trouvez un de ces livres, attention à vous...

La plupart des têtes de l’album sont arrivées non identifiées. Mais leur anonymat n’aura pas duré longtemps. En parcourant les journaux numérisés, les livres d’histoire, les actes de baptême, les testaments, les certificats de mariage ou encore le site Ancestry.com, la conservatrice en chef Robyn Asleson, et son assistante de recherche Elizabeth Isaacson, sont parvenus à en identifier plus de 1000.

« Les silhouettes nous en disent tellement sur le portrait avant la photographie, et pas seulement sur les personnes les plus riches de la société », déclare Asleson. Et d'ajouter : « Les silhouettes étaient peu coûteuses et transportables, portées dans des médaillons, conservées dans un album personnel et, dans l’ensemble, beaucoup plus intimes que tout autre portrait. Toute l’idée de faire une image de ou pour un être cher est fondamentale dans leur nature même. »

Star system

Parmi leurs découvertes, on retrouve quelques célébrités de l’époque, comme le président George Washington, sa première dame Martha Washington ou encore Thomas Jefferson. D’autres pages mettent à l’honneur des familles entières.

Afin de partager ce travail de recherche, la fondation Getty, à travers son Paper Project, a financé l'élaboration d'un microsite intitulé William Bache’s Silhouettes Album. On peut y feuilleter l’intégralité du registre depuis n’importe où sans risquer de s’empoisonner. Une biographie intéractive de l'artiste est également disponible aux côté d'une chronologie de ses activités, des rapports de conservation et des copies d'annonces dans les journaux faisant la publicité de ses services.

Source : Getty et Smithsonian Magazine

Crédits photo : Grand livre de William Bache, 1803–1812. Silhouettes enduites de papier noir montées sur papier. Numérisé par MarkGulezian/NPG. National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, Washington, DC, États-Unis ; don partiel de Sarah Bache Bloise