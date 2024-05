À défaut d'une mise en bouteille, exposez le Paris de 1734 dans votre salon

La spécificité du plan de Turgot tient à cette perspective axonométrique qui cherche à donner une impression de volume tant dans la représentation des bâtiments que des espaces naturels.

Mettre le Turgot, ou la vitesse supérieure

Michel-Étienne, magistrat et prévôt des marchands de Paris de 1690 à 1751, a exercé ses fonctions durant onze ans jusqu'en 1740. Chargé de l'approvisionnement de la ville, des travaux publics, de l'assiette des impôts et du commerce fluvial, il occupait une position essentielle. Cette fonction, instituée par Philippe Auguste au XIIe siècle, a été remplie avec une remarquable habileté sous l'Ancien Régime, notamment par Turgot, dont les compétences furent saluées par Voltaire.

Dans ce contexte, il était crucial pour le prévôt de disposer d'une représentation précise de la ville. Michel-Étienne a alors confié à Louis Bretez, membre de l'Académie de peinture et de sculpture, la mission de créer une carte à l'échelle 1/400. Après deux années de travail acharné, ce projet monumental a abouti à une vingtaine de planches de 2,5 x 3,2 mètres, couvrant approximativement les onze premiers arrondissements de Paris.

« Ce vaste plan est très connu et a été de nombreuses fois réédité », avait expliqué Frédéric Douin à ActuaLitté. Sauf qu’il y a une douzaine d’années, il tomba sur une pépite : une version originale du plan, colorée à l’aquarelle.

« Imaginez le travail de peindre un plan de cette dimension dont les arbres mesurent 3 mm et les immeubles de 5 étages en font 5... » En procédant à la numérisation de l’ensemble, il put commercialiser une reproduction d’exception.

Et d'ajouter : « Cette représentation de Paris a une valeur toute particulière : d’abord historique, architecturale et graphique. Mais elle incarne avant tout un fabuleux et unique témoignage d’une époque révolue, avant que le Baron Haussmann ne modifie et ne détruise ce fabuleux Paris du XVIIIe. »

Le tout-Paris, dans son salon

Et voici donc une nouvelle étape dans la douce folie topographique qui anime l’éditeur. « Je viens d’ouvrir une souscription afin de rééditer le plan de Turgot à son échelle originale cette fois et en couleurs », explique-t-il à ActuaLitté. Un véritable monument, puisque l’on parle tout de même de 12 m2 de surface une fois assemblé. « C’est un monument incroyable ! »

Problème : aucune enveloppe n’est assez grande pour assurer l’envoi postal — et l’on peut légitimement douter qu’il existe une boîte à lettres en mesure de le recevoir.

« Je propose effectivement 22 planches de 90x60 cm pliées en 2 et insérées dans une boîte cloche de 45x60 cm », explique Frédéric Douin. En somme, un plan et un puzzle à assembler chez soi, avant de profiter de cette vue sur Paris.

Minutie et précision

« Imaginez seulement la performance des architectes qui, en 1734, n’avaient guère que des cordes, des compas et des équerres pour relever toutes les mesures », s'enthousiasme l'éditeur.

« Imaginez la prouesse des dessinateurs qui se faisant fi de la perspective réelle, nous ont laissé une vue de Paris dite “à vol d’oiseau” magnifique où nous distinguons parfaitement toutes les façades des églises et grands monuments. Imaginez l’immense talent des peintres et le temps considérable qui leur aura fallu pour colorier plus de 10 m2. »

Le plan de Turgot, une fois imprimé, sera proposé à 250 €. La souscription permet de réserver un exemplaire pour 190 € (hors frais de port). La version intégrale, imprimée à l'échelle 1 est vendue à 2000 €. Il sera possible de souscrire jusqu'à fin juillet 2024 : le papier sera commandé le mois suivant, pour une impression début septembre. Une fois que l’on aura fait de la place chez soi, pour dégager un mur entier, les souscripteurs recevront le plan entre le 15 et 30 septembre.

