Enchères : 226 000 € pour s'offrir un Tintin en kilt

Sans grande surprise, Hergé rafle la mise de cette nouvelle vente aux enchères en se hissant à la première place. Avec une estimation de prix située entre 200.000 et 250.000 €, il semblerait que l’acheteur ait coupé la poire en deux pour s’offrir cette illustration de Tintin, couverture du Petit Vingtième n° 3 du 20 janvier 1938 et signée de la main d’Hergé, pour la somme de 226.000 €.

Cette couverture est l’une des 447 qu’Hergé dessinera pour le journal belge Le Petit Vingtième (dont 32 pour L’Île noire), et demeure un bel exemple de l’évolution de son art après sa rencontre avec Charles Lesne, qui deviendra son éditeur chez Casterman.

Œuvre témoin d’une époque

Ce dessin fut réalisé en noir et blanc, à la plume en acier inoxydable Gillot’s-Inquduct G-2 issue d’un stock acheté en Angleterre en mars 1937, soit une année avant la conception du dessin, lors d’un voyage dans le Sussex, également prétexte au premier repérage pour L’Île noire. Voici Tintin marchant de trois quart profil arrière, une attitude qui inspirera Hergé dans nombre de ses dessins. Mais une fois l’illustration terminée, il s’aperçoit qu’il a oublié de représenter Milou... Hop, une retouche à la gouache blanche (qui n’apparaît pas au clichage du trait) et l’affaire est réglée !

Les dessins en couleurs directes des années trente sont très rares sur le marché. C’est donc un document exceptionnel, témoin de l’évolution de Tintin, dont le trait et la couleur sont de la main même d’Hergé : seulement quatre couvertures du Petit Vingtième ont été faites de cette façon.

Mais cette vente aux enchères a également été l’occasion de rendre cet art plus accessible, en ouvrant la possibilité aux acheteurs d’acquérir un dessin original de Claude Marin et ses 101 dalmatiens. Pour 1072 €, on pouvait s’offrir une illustration à la gouache et crayon de couleur sur papier, représentant l’arrivée des chiots au sein du foyer. Nanny et Pongo ont l’air enjoué, avec une Cruella plus en forme que jamais sur le palier. Moins détaillée, cette illustration n’est pas achevée, mais n’en reste pas moins une pièce de collection.

Illustration originale pour Les 101 Dalmatiens, par Claude Marin © Claude Marin

Une vente hétéroclite

Parmi les temps forts de la vente, la cession d’une illustration d’André Franquin de son personnage fétiche Gaston, pour Des Gaffes et des dégâts, tome 6 (Dupuis 1968), réalisée à l’encre de Chine et gouache sur papier. Ce dessin, en couleur, est également signé de la main de l’auteur. Il a été cédé pour 67.000 €, soit 17.000 € de plus que les estimations (50.000 €).

Notons également la vente d’une aquarelle de Jean-Pierre Gibrat, pour son œuvre Mattéo, Sixième époque (2 septembre 1939 - 3 juin 1940). Il s’agit de la couverture originale, et signée, du tome 6, cédée pour 36.400 €.

Illustration originale d'André Franquin pour le tome 6 de Gaston. © André Franquin, Dupuis

Une partie de la vacation était dédiée à Steve Cuzor, pour son album Le Combat d'Henry Fleming, publié en 2024. Cette vente réalise un résultat de 111.150 €.