Un exceptionnel texte d'astronomie caché dans un manuscrit ancien

Quatre chercheurs ont publié dans la revue Springer leurs dernières recherches, effectuées dans la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, ou Pinacothèque Ambrosienne, à Milan. Ils ont ainsi découvert dans le manuscrit d’Isidore de Séville, Étymologies, rédigé en latin au VIIIe siècle un palimpseste.

Ce procédé consistait, pour les moines copistes, à effacer partiellement un texte, pour réécrire par-dessus. Une méthode économique à une époque pour le papier s’avère une denrée précieuse et rare. Grâce à l’imagerie multispectrale, les chercheurs ont passé les feuillets au crible pour en extraire les textes originaux, recouverts par la suite. Et leur conclusion est que le troisième des écrits scientifiques revient à Ptolémée également.

Son traité constitue « le plus ancien texte connu (IIe siècle av. J.-C.) consacré intégralement à la description d’un instrument scientifique », assure Sorbonne Université dans un communiqué.

texte en grec du palimpseste © Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio

Umberto Eco ressuscité

En juin et en octobre 2022, le projet RESCAPALM avait déjà permis de découvrir le plus ancien exemplaire d’un traité en latin portant sur l’œuvre de Platon et les extraits d’un catalogue d’étoiles d’Hipparque. Cette fois, c’est un traité astronomique de Claude Ptolémée qui a été décodé. Le déchiffrement et l’interprétation du texte ont été effectués par trois chercheurs : Victor Gysembergh et Emmanuel Zingg du Centre Léon Robin et Alexander Jones de l’université de New York.

Le manuscrit sur lequel ils ont travaillé provenait de l’abbaye de Bobbio, l’une des plus importantes collections de manuscrits d’Italie au début du Moyen Âge. Et si, ainsi présentée, elle n’évoque pas grand-chose, c’est elle qui a inspiré Umberto Eco pour son roman, Le Nom de la rose. D’ailleurs, Jean-Jacques Annaud réalisa le film tiré de cet ouvrage dans les murs de cette abbaye.

« Ce document est composé notamment de feuillets issus d’un manuscrit grec du VIe ou VIIe siècle avant notre ère, qui contenaient plusieurs œuvres du célèbre astronome Claude Ptolémée », concluent les scientifiques.

palimpseste, version en couleur © Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio

Sauvé de l'oubli...

Le recours à l’imagerie multispectrale, dans ce cas, avec un financement de Sorbonne Université, pour rendre lisibles des écrits inaccessibles aura encore une fois fait des miracles, note l’établissement. De fait, elle a ici sauvé de l’oubli un des textes essentiels pour le patrimoine culturel de l’humanité.

« Le nouveau texte, qui présente des lacunes, décrit la construction et l’utilisation d’une sphère armillaire à neuf anneaux, identifiable comme le « Météoroscope » inventé par l’astronome Claude Ptolémée. Cette découverte majeure apporte un éclairage nouveau sur l’histoire de l’astronomie dans l’Antiquité et sur les débuts de l’histoire des sciences. Elle permet notamment de mieux comprendre la méthode scientifique employée par les astronomes de l’Antiquité pour effectuer leurs mesures. » – Sorbonne Université

Les différentes preuves et recoupements que l’équipe a réalisés sont à consulter sur le site de Springer.

Un mode d'emploi

De fait, trois candidats étaient en lice pour la paternité du texte : Ptolémée et deux commentateurs Pappus et Théon d’Alexandrie. Or, le premier a fourni de nombreux détails sur les sphères armillaires de Ptolémée, mais à aucun moment n’évoque un texte distinct sur le météoroscope. Quant au second, il a en effet glosé autour du sujet, mais fut écarté assez facilement.

« Il s’agit à ma connaissance du premier texte connu entièrement consacré à la description d’un instrument scientifique et de la manière de s’en servir. C’est, en somme, le premier mode d’emploi conservé », se réjouit, Victor Gysembergh, cité par Le Figaro.

Et d’ajouter : « Non seulement la nature du texte ne devait pas intéresser les moines de l’abbaye de Bobbio, mais leur contenu leur était sans doute strictement incompréhensible. » La scène s'imagine aisément, quand un moine répondit à son collègue : « Vas-y, t'as qu'à prendre ces feuillets, pour les effacer, c'est imbitable de toute manière... »

À LIRE:De Vinci a-t-il découvert la loi de la gravitation, avant Newton ?

De fait, l’abbaye était connue pour le recours aux palimpsestes, justement. Ses ouvrages ayant été dispersés à travers le monde, dès la fin du Moyen Âge, impossible de savoir quels trésors y étaient alors ensevelis, sous d’autres textes ainsi copiés.

Crédits photo : CC BY 4.0