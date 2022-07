Sauvé de la destruction, un manuscrit anglo-saxon du XIIIe numérisé

De nombreux et généreux donateurs, associés à la Fondation François Sommer, à la Fondation d’entreprise La France Mutualiste et au Fonds du patrimoine du ministère de la Culture, ont permis à la BnF d’acquérir les archives littéraires et personnelles de l’écrivain Maurice Genevoix, à la suite de la souscription lancée le 11 novembre 2021.