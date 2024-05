L’herbier de Jean-Jacques Rousseau mis aux enchères

Ce « sentiment de la nature », qui a vu le jour à la Renaissance, s'est pleinement exprimé au XVIIIe siècle, en partie grâce aux œuvres de Rousseau. Ses écrits offraient une perspective innovante sur la nature, envisagée comme espace de vie humain plutôt qu'en tant que cadre métaphysique ou scientifique.

Botaniste chevronné

Jean-Jacques Rousseau a composé plusieurs herbiers, conservés intégralement ou en fragments dans des institutions comme le Musée Carnavalet et le Musée des Arts Décoratifs à Paris, ainsi que dans des bibliothèques à Neuchâtel et à Zurich. Au cours des années 1770, il réalise des petits herbiers pour ses amis et des amateurs, les initiant à la botanique.

L'herbier en question a été créé entre 1771 et 1773 et offert au libraire Charles-Joseph Panckoucke. Mentionné pour la première fois dans un article de 1930 et passé en vente en 1976, il était depuis lors considéré comme perdu jusqu'à sa réapparition sur le marché.

HERBIER constitué par Rousseau, avec Manuscrit et annotations autographes, Echantillons de Plantes Sèches, [vers 1771-1773] ; in-4 (27 x 21 cm.) formé de 98 bifeuillets et d’un cahier autographe de 10 pages (et un feuillet vierge), sous portefeuille formé de deux plats de carton (le premier portant le titre) avec cordons d’attache de tissu vieux-rose d’origine ; enveloppé dans une cotonnade à rayures et conservé dans un coffret ancien à placage de loupe d’orme (L. 44, l. 26,5, h. 19 cm). 130 000 / 150 000 €. Maison Ader.

Fine fleur du patrimoine

Précédé d’un catalogue autographe des plantes qu’il contient, l'herbier se compose de 98 bi-feuillets avec des spécimens fixés par de petites bandes de papier doré. À côté des noms latins et des références aux botanistes tels que Linné ou Barbeu du Bourg, Rousseau ajoute ses propres observations, par exemple : « 80. Scorzonère des marais. Cette plante n’est pas dans le Species de Linnatus. Les premières fleurs se changent en une poussière noirâtre et avortent toujours. » L'herbier est dans un état de conservation remarquable, décrit la maison Ader.

Pour créer un herbier, son « mémoratif » comme il le nommait, Rousseau organisait des expéditions dans les campagnes avoisinantes, l'observation in situ étant essentielle pour lui. Établi à Paris, il participait également à des herborisations collectives avec des botanistes comme Antoine-Laurent de Jussieu.

Connu pour sa connaissance de 1500 plantes d'Île-de-France, il sélectionnait méticuleusement les plantes pour son herbier. Ce travail scientifique nécessitait des instruments spécifiques comme des pinces, des microscopes pour l'observation, des lames pour la dissection, et des papiers variés adaptés à chaque espèce.

Ce « sentiment de la nature » caractéristique du XVIIIe siècle est aussi transcrit dans l'œuvre Émile et dans le jardin secret de Julie de La Nouvelle Héloïse, où Rousseau conçoit un jardin paysager sans ordre ni symétrie, favorisant un rapport plus naturel et direct avec l'environnement. Ce lien renouvelé entre l'homme et la nature préfigure les mouvements écologiques ultérieurs.

D'autres pièces exceptionnelles

La vente de la collection Broca, qui se tiendra du 17 au 20 juin 2024, inclura également des lettres, manuscrits et autographes de figures historiques et littéraires comme Voltaire, le marquis de Sade, Freud, Zola, Céline, ainsi que des lettres de Proust et de Darwin.

Des documents historiques liés à des personnalités telles que Catherine de Médicis, Charles Quint, François Ier, Henri IV, le chevalier d’Eon, Napoléon, Trotski seront aussi proposés. La collection comprendra également une vente de livres et une vente de photographies principalement d'Inde, du Proche-Orient et du Japon, reflétant un intérêt pour la psychanalyse, la transgression et l'engagement politique.

Maison Ader.