Les journaux d'António Oliveira Salazar, disponibles en livre numérique

C’est Porto Editora, la plus grande maison d’édition du pays, qui publie ces notes signées par le dictateur. Economiste portugais, Salazar a été premier ministre du Portugal pendant plus de trente ans. Il est surtout connu comme responsable de l'Estado Novo (« nouvel État »), le gouvernement autoritaire corporatiste qui a gouverné le pays jusqu'en 1974. Pendant des années, Salazar a tenu des journaux qui, jusqu’à maintenant, avaient été particulièrement difficiles à consulter et à étudier, en raison d'une écriture manuscrite parfois indéchiffrable.

Désormais, grâce à un financement de Porto Editora, l’accès à ces aperçus de l’histoire du Portugal est facilité. En effet, l'archiviste Madalena Garcia, qui était responsable de l'inventaire des Archives Salazar, a fourni un travail d’interprétation et de transcription, de façon à rassembler ces écrits en un seul ouvrage. Toutes les entrées et notes écrites par António Oliveira Salazar (et son secrétaire) sur un total de 13.000 jours, sont lisibles, et ainsi, faciles à consulter. Disponible sous format numérique, ce livre est le résultat d’un partenariat avec la Direction générale du livre, des archives et des bibliothèques (DGLAB).

Cette décision éditoriale est d’autant plus importante que cette transcription fournira aux chercheurs et aux historiens l’accès à une collection documentaire d'une grande pertinence historique et politique, qui éclaire la réalité du Portugal au XXe siècle.

Le livre est disponible à cette adresse.

Sources : Público, Porto Editora

Crédit photo : domaine public