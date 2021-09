Numérisation du patrimoine : France Relance mise sur l'innovation

Quatre lignes directrices, communiquées par la rue de Valois, visent à « accompagner les transitions numérique et écologique des industries culturelles et créatives », indique le communiqué de presse. Chaque volet dispose de 10 milliards € de crédits, et s’inscrit dans le cadre du 4e programme d’investissements d’avenir. Entre 2021 et 2025, cette enveloppe a été gratifiée de 20 milliards à dépenser — dont 11 financés par France Relance.

Au menu des programmes qui pourraient être soutenus, toutes les industries culturelles sont comprises : solutions de billetterie innovante, développement d’alternatives vertes, ou encore expérience augmentée du spectacle vivant.

Côté livre, un appel à projets cherche à pousser le volet de numérisation, pour le patrimoine et l’architecture.

L’usage des technologies numériques a permis de renouveler et d’augmenter l’accès à une grande diversité de patrimoines et d’architectures, notamment à distance, tant pour les fonds d’archives ou de bibliothèques, les collections des musées, les sites archéologiques, les monuments historiques, immeubles ou objets mobiliers, que pour les œuvres architecturales ou les arts graphiques. Cependant, ces pratiques ne sont pas répandues dans toutes les institutions patrimoniales (archives, bibliothèques, musées, centres de conservation et d’étude archéologiques, monuments…) alors qu’elles pourraient soutenir les professionnels dans leurs missions et enrichir l’expérience des visiteurs. Cet appel à projets vise donc à soutenir les initiatives de numérisation du patrimoine et de l’architecture, que ce soit à des fins de préservation ou dans le but de proposer de nouvelles offres culturelles innovantes à un plus large public. – Ministère de la Culture

« Les entreprises de toutes tailles (y compris les TPE et PME), mais également les établissements publics culturels et les associations peuvent postuler », certifie le ministère. Bien entendu, la dimension innovante est primordiale, et pour obtenir les sommes, en amont du projet, le cofinancement par un opérateur public ou privé est nécessaire.

Pour la numérisation, une première vague de sélections interviendra ce 3 décembre. Plus d’informations à cette adresse.