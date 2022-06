Watergate : les documents du procès historique numérisés

Les documents et pièces à conviction, directement liés au scandale du Watergate, sont ceux du procès des États-Unis contre G. Gordon Liddy (U.S. v. Liddy). Ils sont à présent disponibles et consultables dans le catalogue des Archives nationales américaines.

Ce G. Gordon Liddy était le chef opérationnel de l'équipe des « plombiers » cambrioleurs, financés par l'administration républicaine de Richard Nixon. Dans la nuit du 17 juin 1972, cinq agents du Comité de réélection du président Richard Nixon, Bernard Barker, Virgilio Gonzalez, Eugenio Martinez, James McCord et Frank Sturgis, font irruption dans les bureaux du Comité national démocrate, dans le complexe de bureaux du Watergate, à Washington.

L'objectif de G. Gordon Liddy, avec son complice Howard Hunt, est d'organiser un faux cambriolage du siège du parti démocrate en juin 1972, pour y placer un système d'écoutes. L'échec des cinq faux plombiers, immédiatement arrêtés, constitue le point de départ du scandale ayant précipité la chute du gouvernement, deux ans plus tard.

Ce sac de sport a été utilisé pour transporter des outils à main, des ampoules, des appareils d'écoute et d'autres équipements pendant le cambriolage. Le contenu comprenait les pièces à conviction 22 à 37. National Archives and Records Administration.



Avant le lancement du projet de numérisation, les archives étaient consultables en intégralité, mais seulement sur place, aux Archives nationales de College Park, dans l'État du Maryland. « Nous voulions nous assurer que certains de nos documents les plus importants soient facilement consultables par tous les chercheurs ou membres du public intéressés, et ce via le catalogue des archives nationales », explique Amber Forrester, coordinatrice des communications pour le bureau des services de recherche de l'institution américaine.

Parmi les objets présentés dans la catalogue numérique figurent notamment des images de tournevis, de crochets, de cartes de visite, de gants chirurgicaux, d'une clé de chambre, ou encore du microphone ChapStick, destiné à écouter les réunions du Parti démocrate. Ces éléments du procès ont été photographiés à l'aide d'un studio haute résolution installé dans les locaux des Archives nationales de College Park.

Une enquête historique

Si le cambriolage semble avoir été clairement mené par d'anciens employés de la Maison-Blanche, la nouvelle ne fait pas de vagues dans un premier temps. Puis, deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, aidés par un mystérieux informateur, ouvrent une enquête sur cette affaire. Ils révèlent notamment les liens des cambrioleurs avec le gouvernement, et plus tard, les irrégularités dans la campagne de Richard Nixon, réélu en 1972.

Vue panoramique, élévations et plans d'étage du Watergate. National Archives and Records Administration.



Suite aux révélations en cascade, le Congrès enclenche une procédure d'impeachment, qui permet au pouvoir législatif de destituer le chef de l'État. Nixon décide alors de devancer le Parlement et démissionne en 1974. Une longue enquête du Sénat américain avait fini par lever le voile sur des pratiques illégales de grande ampleur au sein même de l'administration présidentielle.

Un film sorti en 1976, Les Hommes du président, réalisé par le spécialiste des films politiques, Alan J. Pakula, rend compte de cette affaire, seulement deux ans après la fin des poursuites.

D'autres documents liés au scandale du Watergate sont également à découvrir via la bibliothèque et le musée présidentiels Richard M. Nixon.

Crédits : National Archive (Photographie d'Eugenio R. Martinez)