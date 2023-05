Le Wikipédia de la Chine du XVe siècle (presque) entièrement numérisé

La numérisation a exigé plusieurs années de travail, et cette importante source historique est désormais en accès libre pour les curieux et les chercheurs, et ce, partout dans le monde. La Bibliothèque du Congrès a acquis la collection au début du XXe siècle, par achat et don.

Plus de 11.000 volumes

Biographies d’empereurs et de personnalités éminentes, coutumes et rituels du vin, récits et légendes, cartes locales, traités, rapports officiels, groupes ethniques tribaux, caractères chinois rares, directives d’étiquette vestimentaire observées par la famille impériale et les représentants du gouvernement... Ces volumes constituent une mine pour les chercheurs, notamment pour tous ces textes disparus dont seule l’Encyclopédie rend compte.

Library of Congress.

Ces 41 tomes ne représentent qu’un dixième des 4 % des ouvrages qui ont survécu : à l’achèvement de l’entreprise, la collection comportait 11.095 volumes, pour près de 370 millions d‘idéogrammes chinois... Elle avait été pensée en tant que source de référence. Le chef de la division asiatique de la Bibliothèque du Congrès, Dongfang Shao, est formel : « L’Encyclopédie Yongle est considérée comme l’un des livres les plus précieux au monde. »

La première collection entièrement disparue

Il développe dans ce même communiqué : « Les volumes sont notamment appréciés et vénérés pour leurs hautes qualités artistiques dans la fabrication de livres traditionnels chinois. »

Cette immense entreprise a été menée à bien entre 1403 et 1408, à destination de Zhu Di, troisième empereur de la dynastie Ming (1368-1644). Il est plus connu sous l’appellation d'« Empereur Yongle », en lien avec l’ère qu’il a représentée.

À LIRE - Ennui, infox et encyclopédie, un auteur chinois révèle la supercherie

Une copie entièrement manuscrite a été réalisée entre 1562 et 1567, sous les règnes des empereurs Jiajing et Longqing. C’est cette version qui nous est parvenue, l’historique ayant été totalement perdue.

Library of Congress

Crédits photo : Library of Congress