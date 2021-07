Les manuscrits de la cathédrale de Chartres voyagent jusqu'en Suisse 

Plusieurs manuscrits chartrains viennent d’être retrouvés dans les bibliothèques de Leyde, de Berne et du Vatican. Ces trouvailles rendent compte de la présence régulière de Pierre Daniel à Chartres. En effet, celle-ci est attestée par ses ex-libris ou encore par ses quelques annotations que l’on peut retrouver dans des livres, originaires de trois bibliothèques de la ville.

Un nouveau manuscrit chartrain découvert à Berne

Joanna Frońska, qui participe au projet de numérisation de la médiathèque de Chartres, propose de rajouter un nouveau manuscrit à la collection de Daniel. Elle explique avoir identifié à Berne, « une partie manquante d’un recueil factice […], disparu sans laisser aucune trace le 26 mai 1944, lors du bombardement accidentel de la Bibliothèque municipale de Chartres ».

D’après le catalogue de 1890, le manuscrit était composé de deux unités, qui devaient alors constituer deux manuscrits indépendants : « le commentaire de Géraud de Berry sur le Viaticum de Constantin l’Africain du XIIIe siècle (dont une reproduction ancienne est conservée) et le De dialectica d’Alcuin couplé avec un recueil computistique du IXe siècle ».

C’est en consultant le site Mirabile, archive en ligne de la culture médiévale, que Joanna Frońska a découvert le manuscrit de Berne, à la Bibliothèque de la bourgeoisie, portant l’annotation « incompleto ». Bien que le volume ne soit pas entièrement numérisé, la chercheuse était persuadée qu’il comportait la suite du manuscrit du De dialectica.

En plus de l’ouvrage d’Alcuin, le manuscrit de Berne contient aussi la grammaire d’Audax et le début des Sententiae in laude compoti, y compris son prologue. L’identification est finalement confirmée par les dimensions des deux volumes — 240 x 170 mm (Chartres) et 245 x 170 mm (Berne).

La recherche menée par Joanna Frońska se fait dans la continuité des précédentes opérées par sept autres chercheurs (Elias A. Lowe, André Wilmart, Arthur Patch McKinlay…). Ils avaient déjà été chargés d’identifier l’ensemble des acquisitions chartraines de Pierre Daniel. Elles étaient alors au nombre de huit volumes intégraux ou partiels.

Une bibliothèque divisée à travers l’Europe

Pour comprendre le voyage de ces manuscrits à travers l’Europe, il faut connaître l’histoire de la collection de Pierre Daniel. À sa mort, l’ensemble de sa bibliothèque fut divisé entre Paul Petau (1610-1672) et Jacques Bongars (1554-1612) — deux de ses amis. Par la suite, la majorité des manuscrits conservés par Petau a été vendue par son fils, Alexandre, à Christine, alors reine de Suède, ou au bibliothécaire de cette dernière, situé à Leyde. Aujourd’hui, ils ont voyagé jusqu’au Vatican. Ceux qui avaient été offerts à Bongars ont tous été légués par son héritier, Jacques Gravisset, à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne.

Finalement, le manuscrit trouvé à Berne appartient bien à la bibliothèque du chapitre de Chartres, et aurait un possible lien avec Fleury, selon Bernhard Bischoff, paléographe, philologue et historien allemand.

Comportant des schémas philosophiques, développés dans la Disputatio de rhetorica et du De dialectica d’Alcuin, il serait le « témoin des liens intellectuels entre Chartres et Fleury », selon Joanna Frońska.

Source : IRHT.

Crédit : Thomas Kelley, Unsplash