L'Institut de France inaugure ses bibliothèques numériques

Huits collections en un seul catalogue. Les bibliothèques numériques de l'Institut de France proposent de parcourir, devant son écran d'ordinateur, des siècles de patrimoine écrit, mais aussi des objets, des photographies et diverses iconographies. La plateforme, à l'origine attendue pour le mois de septembre dernier, ouvre ses portes ce mois-ci avec des contenus supplémentaires.

Les vitrines virtuelles sont riches d'un peu plus de 4000 documents, numérisés et mis en ligne par la société Arkhênum, filiale du groupe Mobilitas basée à Bordeaux. « Nous travaillons avec la Bibliothèque Mazarine depuis 2014, pour laquelle nous avions déjà conçu une bibliothèque numérique », nous explique Emmanuel Fremau, responsable marketing et business développement d'Arkhênum.

Yann Sordet, directeur de Mazarine, et devenu celui des bibliothèques de l'Institut de France en 2021, a souhaité étendre la numérisation à d'autres composantes de l'Institut français. Dans le détail, la Fondation Dosne-Thiers, l’Académie des Sciences, les Archives de l’Institut et des académies, le Château de Chantilly, le Musée Jacquemart-André et la bibliothèque Marmottan. En plus de la bibliothèque de l’Institut de France et de la Bibliothèque Mazarine, donc.

L'objectif étant de proposer un catalogue fédéré, qui puisse réunir en un seul lieu les collections numérisées de chaque établissement. Pour autant, il reste possible, pour les chercheurs et les curieux, de limiter leurs recherches aux collections d'un établissement en particulier. Et chaque institution conserve, par ailleurs, son éventuel catalogue sur une autre plateforme, le cas échéant.

Pour l'instant, les collections de quatre établissements (la Bibliothèque Mazarine, la bibliothèque de l’Institut de France, la Fondation Dosne-Thiers, les Archives de l’Institut et des académies) sont en ligne, mais l'enrichissement se poursuit. D'autres campagnes de numérisation, auprès des établissements les moins avancés en la matière, seront menées par Arkhênum.

Les manuscrits de Notre-Dame bientôt sauvegardés

Parmi les pièces en cours de numérisation, les agendas du Duc d’Aumale, du côté du Château de Chantilly, les registres de l’Académie d’Architecture et de l’Académie des Beaux-Arts, pour l'Institut, ou encore le fonds de manuscrits de Notre-Dame de Paris, conservé par la Bibliothèque Mazarine. Ce dernier se compose d'ouvrages pour le culte, de livres des résidents du cloître Notre-Dame et de la bibliothèque du chapitre, qui accueillait à l'époque Bibles et autres textes religieux, mais aussi des ouvrages scientifiques ou littéraires.

Étape désormais indispensable d'une politique de conservation, la numérisation des bibliothèques de l'Institut français a mis au défi l'expertise de la société bordelaise. « La numérisation des enluminures, notamment, exige des réglages minutieux des appareils photo et des scanners, pour faire ressortir les dorures sans pour autant “éblouir” le reste du document », détaille Emmanuel Fremau.

Les manuscrits de Notre-Dame, d'une épaisseur de 15 à 30 centimètres, comportent aussi leur lot de difficultés et de spécificités. Autres documents remarquables, mais non moins complexes : des herbiers, qui nécessitent des précautions très particulières dans leur manipulation.

Pour les documents imprimés, la reconnaissance des caractères permet une recherche en plein texte, pour les utilisateurs de la plateforme. Du côté des manuscrits, les recherches se feront plutôt par personne ou par typologie. On trouve également 80 objets et œuvres d'art dans les collections numérisées, dont un certain nombre de médailles.

Capture d'écran de la Bibliothèque de l'Institut, sur le site des Bibliothèques numériques de l'Institut de France

Conçu pour « donner un peu plus de visibilité aux établissements, à leurs histoires et à leurs collections », le site devrait réunir, à terme, « la deuxième collection de documents anciens en France, après la Bibliothèque nationale de France », rappelle Emmanuel Fremau. Son éditorialisation, avec notamment l'affichage de parcours thématique et de corpus, est assurée par deux personnes formées pour les missions de ce poste par l'Institut de France.

Moissonnées par Gallica, Isidore et Europeana, les bibliothèques dématérialisées de l'Institut s'intègrent ainsi dans un cadre plus large, européen. Concernant les numérisations elles-mêmes, la réutilisation non commerciale est libre et gratuite, mais la réutilisation commerciale est soumise à autorisation préalable et à perception d’une redevance.

Photographie : l'Institut de France, à Paris (Pietro Ferreira, CC BY-NC-ND 2.0)