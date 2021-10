Encore plus de ressources accessibles sur WorldCat, grâce à Europeana

Lancée en novembre 2008 par la Commission européenne, la plateforme Europeana donne accès à des ressources numériques des institutions culturelles de l'Union européenne. Elle offre une plateforme permettant à environ 4000 institutions du patrimoine culturel de partager leurs collections de manière mondiale, soit des millions de documents patrimoniaux inestimables.

La plateforme travaille avec de nombreux centres d'archives, des bibliothèques, des musées et des collections audiovisuelles européennes. Le but : partager le patrimoine culturel pour des visées éducationnelles, pour la recherche, et plus globalement, pour abreuver tous les curieux avides de découvertes. Le tout dans une volonté de contribuer à « une société ouverte, informée et créative ».

« L'impact de la pandémie n'a servi qu'à souligner le besoin et l'importance de l'accès au contenu culturel numérique dans toute la société, et le partenariat d'Europeana avec OCLC signifie que nous pouvons aider à rendre cet accès possible pour encore plus de personnes », a déclaré Milena Popova, responsable du développement des programmes et des partenariats chez Europeana.

Donner de la visibilité et rendre accessible

Cette décision s'inscrit dans cette volonté d'ouvrir l'accès à tous à un maximum de contenus grâce au numérique. Un accès immédiat et gratuit aux ressources est une demande récurrente des usagers, qui se couple parfaitement avec les politiques de numérisation des bibliothèques.

« Nous sommes ravis de travailler avec Europeana pour faire avancer notre objectif commun de rendre les ressources ouvertes visibles et accessibles à tous », a déclaré de son côté Tim Martin, directeur du développement commercial et des relations avec les éditeurs chez OCLC.

« En rendant le contenu ouvert plus visible et accessible grâce à l'expansion continue de nos collections et de nos services de découverte ergonomiques, nous sommes en mesure de créer une expérience plus inclusive et plus riche pour nos utilisateurs. »

Crédits : Europeana