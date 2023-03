Gallica numérise 10 millions de documents

Ce dix millionième document, Papillons d’Emile-Allain Seguy, un ouvrage de 1925 contenant de magnifiques planches colorées, est à la disposition de tous, comme le sont tous les documents en ligne sur Gallica, la plus importante bibliothèque francophone numérique au monde.

Vingt-cinq ans après sa création, Gallica représente toute la diversité des collections patrimoniales de la BnF et de ses 260 partenaires : 10 millions de documents, livres, journaux et revues, mais aussi manuscrits, cartes et plans, estampes, photographies, partitions, vidéos, enregistrements sonores et objets, sont consultables librement et gratuitement sur le web.

Gallica offre des fonctionnalités permettant de découvrir en détail les collections, comme des globes anciens, - dont certains sont numérisés en 3D -, des manuscrits médiévaux, des costumes ou des estampes. Des milliers de titres de presse anciens, libres de droit, souvent fragiles également, sont aussi facilement consultables. Chaque jour, ce sont des centaines de documents qui intègrent la bibliothèque numérique.

La liste des documents présents sur Gallica ne cesse de s'allonger : les premiers jeux vidéo rejoindront Gallica fin 2023.

Le niveau aujourd'hui atteint des collections mises en ligne, mais aussi l'optimisation des fonctionnalités, l'interaction dynamique avec de nombreux partenaires numériques et le renforcement des relations avec les internautes font de Gallica une bibliothèque numérique d'une richesse exceptionnelle, en constante évolution.

Elle est l'une des incarnations de la politique de conservation et de diffusion du patrimoine menée par la Bibliothèque nationale de France depuis des décennies.

Une bibliothèque tournée vers ses usagers

Gallica s’adresse à tous : chercheurs, étudiants, enseignants, créateurs, journalistes, technophiles, bibliophiles, amateurs d’arts, de littérature ou de généalogie viennent pour leurs recherches comme pour leurs loisirs. Les services sont nombreux pour accompagner ces divers usagers au cœur de ce fonds patrimonial numérique : les sélections thématiques, la rubrique « Gallica vous conseille », les centaines d’articles de blog ainsi qu’une programmation sur les réseaux sociaux.

Ce sont autant de dispositifs qui facilitent l’accès aux documents mis en ligne. Accompagner aussi les lecteurs à s’approprier des outils de recherche de plus en plus performants, la recherche par proximité de mots par exemple, et favoriser la « découvrabilité » des collections reste un enjeu majeur pour la BnF, tant la masse de documents est impressionnante.

Gallica et ses partenaires

Si les documents numérisés sont en majorité issus des collections patrimoniales de la BnF, un tiers provient de son vaste réseau de partenaires. Depuis la fin des années 2000, Gallica s’est ouverte à des coopérations multiples en faisant de la numérisation l’axe central de sa politique institutionnelle, en France comme à l’étranger.

Plus de 260 partenaires (bibliothèques et archives de collectivités territoriales, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, sociétés savantes...) y sont représentés. S’y adjoignent de nombreuses coopérations internationales, initiées par le programme Europeana Regia par exemple ou dans le cadre de projets bilatéraux comme les portails France-Chine ou France-Brésil.

L’offre Gallica « marque blanche » est un dispositif qui permet de partager l’infrastructure de Gallica et de la proposer aux couleurs des institutions partenaires. À ce jour, plus d’une vingtaine de bibliothèques numériques s’appuient sur ce modèle.

Gallica demain

La BnF continue d’inscrire sa bibliothèque numérique dans l’histoire du web. Dès la fin de l’année 2023, Gallica documentera l’histoire des jeux vidéo en intégrant des photographies des objets, mais aussi la possibilité de jouer à ces jeux.

Le développement de Gallica passe aussi par celui des outils permettant de mieux naviguer dans les collections numérisées. L’intelligence artificielle est une des innovations qui permettra d’offrir des services innovants de fouille d’images. Dès 2024, ce projet ambitieux permettra de dénicher parmi les millions de documents en ligne sur Gallica les illustrations présentes dans les livres, la presse et les manuscrits.

Un enjeu de découvrabilité essentiel pour les années à venir. À plus long terme, la technologie de reconnaissance d’écriture manuscrite (HTR) rendra possible une exploration nouvelle des manuscrits, des imprimés anciens ou de textes en langues rares.

Du côté de Gallica intra-muros, qui permet d’accéder au sein de la Bibliothèque à des documents encore sous droits, c’est le tout nouveau dépôt légal numérique créé par la loi du 30 décembre 2021 qui alimentera progressivement la collection disponible dans les salles de recherche de la BnF.

Un très grand nombre de documents nés numériques sera accessible à terme en salle de lecture. En mutation constante, Gallica s’adapte ainsi aux usages, au fil des nouveaux enjeux numériques, en s’inscrivant pleinement dans les missions de la Bibliothèque nationale de France : collecter, conserver et rendre accessible, au plus grand nombre, le patrimoine national.

Crédits photo : Gallica